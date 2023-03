OPTUŽNICA

Htio susjedin stan pa je ubio, tijelo zamotao u tepih i bacio u bunar pa mirno živio 11 godina

Prije dvije godine policija došla do saznanja da bi Damir K. mogao biti počinitelj, pa je počela to istraživati, a to je istraživanje rezultiralo njegovim uhićenjem. Pretražena mu je bila vikendica, a policija je uz pomoć pripadnika MORH-a prekopala njegovo dvorište kako bi našla bunar.