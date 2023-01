Prognostičari objavili kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna: Bit će i snijega

U utorak će u Slavoniji i Baranji veći dio dana biti oblačno s kišom, u najistočnijim krajevima lokalno moguće i obilnijom. Drugdje sa zapada postupno razvedravanje, mjestimične kiše bit će još u noći i ujutro, u gorju susnježice i snijega, a do sredine dana oborina će prestati. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, a na Jadranu, ponajprije sjevernom i do 15 °C, javlja DHMZ.

"U utorak sa zapada razvedravanje te će još mjestimične kiše biti ponajprije u istočnim i južnim hrvatskim krajevima, u Lici i snijega. Bit će hladnije nego prošlih dana, u unutrašnjosti uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu povremeno jaku tramontana, pod Velebitom i buru, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar", prognozirala je dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a za HRT.

"U sunčanu srijedu vjetar će na Jadranu oslabjeti. Nova kratkotrajna kišna epizoda dolazi već u noći na četvrtak, kada opet ponegdje može biti obilnije oborine i grmljavine. U petak pak stabilnije i sunčanije. I na kopnu srijeda najsunčanija, uz najhladnije jutro. Prvi dio četvrtka većinom oblačan s kišom, mjestimice i susnježicom i snijegom. Popodne prestanak oborine, pa će petak uz sunčana razdoblja biti uglavnom suh", prognozirala je Petra Mikuš Jurković.

