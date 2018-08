Proglasite pčelu ugroženom vrstom!

U bitku za proglašenje pčele ugroženom vrstom kreću hrvatski pčelari, i to s kolegama iz susjednih zemalja. Žele tako zaštititi vrijedne radilice, ali i sebe kao proizvođače jer će to povući i veća izdvajanja države. Prvi su tom “paktu” pristupili Mađari, a uskoro će i Slovenci. Potpisana je nedavno, naime, deklaracija o suradnji između Hrvatskog pčelarskog saveza i Mađarske državne udruge pčelara, uz predstavnike resornih ministarstava.

– Da bi pčela opstala, potrebno je sve više energije i novca pa su pčelari pred zidom. Moraju puno ulagati, a suočeni su s velikim problemima na tržištu meda. I tako se pčelinji fond polako smanjuje – kaže Željko Vrbos, čelnik Hrvatskog pčelarskog saveza. Posljedično, nestajanjem pčela slabi oprašivačka aktivnost, što se odražava i na agrikulturu.

– Potpisat ćemo sporazum o suradnji sa svim zemljama u okruženju, a obveza svake potpisnice bit će obratiti se svojoj vladi. Tako ćemo ih upoznati da nisu usamljene, pa neka svaka zemlja napravi barem nešto. Cilj nam je i da se uz pomoć europarlamentaraca pokuša u Europskom parlamentu do proračunske 2021. izboriti stavka za zaštitu pčele kako bi makar jedan tretman protiv bolesti bio na trošak nacionalnog ministarstva – objašnjava Vrbos. Hrvatski će pčelarski savez sa susjedima zajednički nastupati u borbi protiv patvorina meda, u povlačenju novca EU, kao i u plasmanu meda. Vrbos upozorava da je Hrvatska izložena žestokom uvozu meda.

– Ukupno 1589 tona meda uvezeno je lani u Hrvatsku, a u prva tri mjeseca ove godine 618 tona, što je drastičan porast. Najviše je kineskog, čija je cijena izrazito niska, od 10 do 14 kuna po kilogramu, a prodaje se po 50 kuna.

Marže su višestruko nabijene i pet-šest firmi koje to rade našle su zlatnu koku – upozorava naš sugovornik i zaključuje: – Ako se držimo računice da se kilogram meda pojede po glavi stanovnika u Hrvatskoj, što je oko 4000 tona, to znači da nam za izvoz ostaje 2500 tona jer u prosjeku Hrvatska proizvede 7500 tona. No med se ne izvozi, nego ga zbog nagomilanih zaliha i uvoza domaći pčelari moraju prodavati po niskoj cijeni da bi konkurirao uvozu. To je osnovni problem hrvatskog pčelarstva, uz zaštitu pčela.