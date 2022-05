Proglašena elementarna nepogoda od tuče u dva grada i osam općina

Varaždinski župan Anđelko Stričak donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode od tuče za dva grada i osam općina: Varaždin, Lepoglavu, Bednju, Donju Voću, Vinicu, Petrijanec, Maruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ. Tuča je pala 25. svibnja i prouzročila velike materijalne štete u poljoprivredi, na građevinama i infrastrukturi.

- Prve, preliminarne procjene štete govore da se radi o višemilijunskim iznosima. Štete su zabilježene na poljoprivrednim kulturama, ratarskim povrtlarskim, i trajnim nasadima s procjenom štete od 40 do 100 posto, u cvjećarstvu, dok su najveće štete do 100 posto na staklenicima i plastenicima. Stradalo je gotovo 50 posto proizvodnje cvijeća na području Republike Hrvatske. Uza sve to, štete su evidentirane i na stambenim te gospodarskim objektima - navodi se u županovoj odluci.

Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju prijaviti u roku od osam dana od proglašenja prirodne nepogode općinskom ili gradskom povjerenstvu, dok gradska i općinska povjerenstva u roku od 15 dana trebaju izraditi prva izvješća. Konačnu procijenjenu štetu Županijskom povjerenstvu trebaju dostaviti u roku od 50 dana.

VIDEO Tuča u Međimurju