Stručnjak o mogućnosti da se u Hrvatskoj pojavi tornado: 'Izgledno je. Moglo bi ih češće biti kod nas'

Akademik i klimatolog Mirko Orlić gostovao je u Dnevniku Nove TV u subotu i komentirao naglo zahlađenje popračeno grmljavinskim nevremenom, obilnim kišama, praćenima tučom i jakim vjetrom.

Dok su na sjeveru zemlje ovih dana zabilježene kuglice leda veličine jabuke, najveća ikad uočena bila je podno Himalaje i bila je veličine nogometne lopte.

Osvrnuvši se na ekstremne vremenske uvjete i promjenu vremena, Orlić je odgovorio na pitanje hoće li takve promjene biti sve češće.

"To sve ovisi o nama. Takve ekstremne situacije povezane su s globalnim zatopljenjem. U zadnjih deset godina sve su najtoplije godine. Što će biti u budućnosti, ovisi o tome kako ćemo mi utjecati na to zatopljenje. Ako ljudi smanje utjecaj na emisiju stakleničkih plinova, takvih će pojava biti manje. Ako ne smanje, bit će ih više", rekao je Orlić.

Pojasnio je Orlić i koliko je izgledno da se kod nas pojave ekstremi kao što je tornado.

"Nažalost, izgledno je. Bilo ih je i prije. Tornada postoje i ona će se pojavljivati. Ono što je ključno pitanje jest koliko često. Prelimarne analize pokazuju da je globalno zatopljenje utjecalo na povećanu čestinu takvih pojava. Moglo bi ih češće biti i kod nas", rekao je Orllić.

Meteorolozi najavljuju još jednu od najtoplijih godina. Posljednjih sedam godina bilo je najtoplije, pa se postavlja pitanje što su ljudi učinili klimi.

"Deset najtoplijih godina su sve one koje su bile iza 2010. godine. Što smo mi učinili? To je emisija stakleničkih plinova. Dijelom je to posljedica čovjekovog djelovanja. Kako će to dalje izgledati, ovisi o budućoj emisiji", poručio je Orlić.

