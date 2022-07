Proglašen narančasti alarm za dio Hrvatske. Stiže promjena vremena za vikend

U Slavoniji i Baranji te osobito u Dalmaciji u srijedu će prevladavati sunčano, a u ostalim krajevima naoblaka će biti promjenljiva, na zapadu popodne uz moguće malo kiše, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za srijedu.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura malo oslabjeti te okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti od 29 do 34 Celzijevih stupnjeva, dok će u gorju malo niža.

Za danas je proglašen narančasti meteoalarm za Dubrovačku regiju i Velebitski kanal zbog visokih temperatura ili jačine vjetra, dok je proglašen žuti meteoalarm za Riječku, Splitsku, Sjevernu, Srednju i Južnu Dalmaciju.

Foto: DHMZ

DHMZ je objavio vremensku prognozu i za četvrtak.

- Već od jutra postupan porast naoblake sa zapada. Od sredine dana mjestimične kiše bit će najprije u središnjim predjelima i Gorskom kotaru, zatim i na sjevernom Jadranu, a navečer i u Slavoniji i Baranji. Najviše sunčana vremena i uglavnom suho bit će u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab, popodne i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će slaba do umjerena bura prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, duž obale između 21 i 26 °C. Najviša dnevna većinom od 29 do 32, no u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj između 24 i 28 °C - navode iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Dipl. ing. iz DHMZ-a Krunoslav Mikec najavio je prognozu za vikend za HRT.

- Od četvrtka na kopnu promjenljiva naoblaka, a uz sjeverac, od petka mjestimice i jak, temperatura zraka će se sniziti. Na povremenu kišu praćenu grmljavinom treba računati osobito u četvrtak, mjestimice i u petak, a u subotu će vjerojatnost za nju biti manja.Na moru će puhati bura, također od petka povremeno jaka s olujnim udarima. Pljuskovi i lokalni neverini mogući su prekosutra na sjevernom dijelu, a u petak u Dalmaciji. Vrućina će pritom popustiti. U nastavku tjedna, dakle, olakšanje od vrućine na kopnu, zatim i na moru. A njezin je povratak izgledan sredinom mjeseca - navodi Mikec.