Nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, za sutra izdana upozorenja za cijelu Hrvatsku

Vrijeme će danas biti sunčano i vruće, ponegdje u Dalmaciji i vrlo vruće. Vjetar će biti većinom slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će ujutro te ponovno navečer puhati slaba do umjerena, podno Velebita mjestimice na udare i jaka bura, a sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bit će od 30 do 35 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju za danas je izdano narančasto upozorenje zbog toplinskog vala, a kninska je regija označena žutim upozorenjem.

- Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi - navodi DHMZ.

Foto: DHMZ

Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić označeni su žutim upozorenjem zbog mjestimice pojačane bure.

Vrijeme sutra

Sutra će, također, biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, a krajem dana na sjeverozapadu će rasti naoblaka. Vjetar će biti uglavnom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i zapadnjak, na otvorenome i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 20, a na Jadranu od 23 do 27 °C. Najviša dnevna većinom će biti između 31 i 36 °C.

Foto: DHMZ

Za sutra je za svaku regiju izdano žuto ili narančasto upozorenje. Razlog su pretežito iznimno visoke temperature te toplinski val. Narančasto upozorenje upaljeno je za riječku, splitsku te dubrovačku regiju.

Zbog pojačane bure, kao i za danas, žuto je upozorenje izdano za Velebitski kanal.

