Još danas velika vrućina, a onda dolazi promjena vremena: Temperature će pasti ispod 30 °C

Zbog iznimno visokih temperatura danas je za cijelu Hrvatsku upaljen meteoalarm, no čini se da će sutra vrućina popustiti, barenm što se tiče unutrašnjosti Hrvatske.

Danas će biti pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslijepodne su mogući lokalni razvoji oblaka uz pljuskove i grmljavinu, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije i na jugu Like, a navečer uz povećanje naoblake i u zapadnim te sjeverozapadnim kopnenim predjelima, javlja DHMZ. Vjetar na kopnu uglavnom slab, poslijepodne mjestimice do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a sredinom dana će uz obalu zapuhati jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 32 i 37 °C.

Sutra bi u unutrašnjosti temperature tijekom dana trebale pasti ispod 30 stupnjeva Celzijevih. U unutrašnjosti će biti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu i dalje sunčano, osobito u Dalmaciji, dok su na sjevernom dijelu mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura, podno Velebita i vrlo jaka, a u Dalmaciji bit će većinom umjerenog jugozapadnjaka. Minimalna temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 24 do 27, a maksimalna između 25 i 30 °C, na Jadranu 32 i 35 °C.

- Utorak će u unutrašnjosti biti promjenljiv, mjestimice će padati kiša, a dnevna temperatura bit će malo niža. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi te grmljavina. Nakon većinom sunčane srijede, u četvrtak ponovno promjenljivo i nestabilno uz slabljenje umjerenog sjeverca i sjeverozapadnjaka te daljnji pad temperature.

U Dalmaciji će idući dani i dalje biti većinom sunčani, no na sjevernom Jadranu osobito u utorak, ali i u četvrtak, očekuje se promjenljiva naoblaka i povremena kiša. Izraženiji pljuskovi te grmljavina najvjerojatniji su u utorak u Istri. Zapuhat će umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, koja će u srijedu malo oslabjeti te u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak.

Iznadprosječna toplina prati nas od kraja lipnja koji je u mnogim mjestima Hrvatske bio drugi najtopliji u povijesti mjerenja, no toplinskom valu nazire se kraj, osobito od sredine radnog tjedna - prognozira pak HRT-ova meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc.