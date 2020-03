Profesorica Markotić u prijenosu uživo odgovara na pitanja gledatelja

Prof. dr. sc.Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, danas će u prijenosu uživo na Facebook stranici Koronavirus.hr odgovarati na sva pitanja gledatelja vezana uz koronavirus.

Prijenos započinje u 15 sati, a gledatelji će imati priliku postavljati svoja pitanja tijekom 45-minutnog emitiranja.

15:25 Markotić: Teoretski je moguće liječiti oboljele antitijelima ljudi koji su preboljeli infekciju. Ali to je složeno. To nije vrsta bolesti gdje bi takva vrsta liječenja mogla imati značaniji učinak.

15:21 O neprovjerenim testovima

- Treba biti oprezan pri kupovini testova jer na tržištu još nema kvalitetnih testova. Prodavanje kojekakvih testova može nas i ugroziti jer ćemo dobiti osjećaj lažne sigurnosti. Testovi koji su dostupni slobodno ljudima na tržištu pokazali su na našem testiranju katastrofalni jer su pozitivnim pacijentima pokazali negativan nalaz. To je biznis, taj pritisak ide od jednog dijela proizvođača kojima je cilj da se što prije stave ti neprovjereni testovi na tržište. Treba biti oprezan.

15:18 Koji lijekovi se koriste u Hrvatskoj?

- Kod svih virusnih bolesti je simptomatska terapija. Dakle ako imaju temperaturu skidat će im se paracetamolom, dobivat će infuziju i slično. Kod težih slučajeva, dobivat će pacijenti lijek koji se koristi za HIV, ako nema reakcija. Tu su još i drugi lijekovi, kao što je klorokin. Napominjem da se ljudi s tim lijekovima ne mogu zaštititi da ne dobiju lijekove. Nema sigurnih podataka da oni liječe COVID-19.

15:15 Savjeti za kronične automiunološke bolesnike

- Te osobe su iznimno ugrožene i trebale bi biti u nekoj vrsti samoizolacije. Ne bi se trebale kretati po trgovinama i ljekarnama. Trebalo bi im se sve donijeti dok epidemija prođe. Ne bi se trebali kretati po bolnicama, ako nije potrebno. Sve što je moguće trebalo bi biti obavljeno putem telefona. Ne bi trebali biti niti u kontatku s ljudima koji su stalno po zdravstvenim ustanovama.

15:14 Kako razlikovati simptome alergije od simptoma COVID-19

- Kod alergije nema temperature osim kad je iznimno jaka alergijska reakcija. Kada alergičari uzmu lijek i smiri se znači da je alergija. Ako nastupi bolest sigurna sam da će raspoznati da se nešto novo događa.

15:12 O prijenos COVID-19 preko krvi

- Virus je zasad u velikom broju dokazan u ždrijelu i stolici. Nije dokazan u urinu i nema dokaza da se prenosi krvlju, ali teorijski je moguće da se preko rane prense, ali to su stvarno iznimno rijetke situacije. Bitno je njegovati kožu da nema rana.

15:10 Zašto se ovakve mjere ne uvode za gripu od koje umre također velik broj ljudi?

- Za gripu postoji cjepivo i postoje određeni lijekovi. Gripa nije nova bolest koja izaziva ovako brzo teške simptome od kojih se umire.

15:07 O nasumičnom testiranju ljudi

- To se može raditi u situacijama kad je mir, kad nema epidemije. U jeku epidemije je najvažnije testirati bolesnike s pacijentima. Sad je najavažnije ići na ciljane populacije. Sada kad je nastupila faza da imamo puno ljudi u zdravstvenom sustavu koji su bili u kontaktu, uspostavit ćemo više punktova gdje će se među njima i njihovim kontaktima provoditi više testiranja, Trenutni testovi ne moraju odmah pokazati sigurno je li netko pozitivan ili negativan, zato stalno tražimo nove testove na tržištu koji bi bili kvalitetniji, ali njih je jako malo na tržištu.

15:03 Koliko se čekaju rezultati testa. Kako izgleda procedura?

- Ovisi o uređajima. Procedura je takva da se morate najaviti liječniku koji ako procijeni da ima potrebe će uzeti bris. On se šalje u labaratorij. Manji broj uređaja može za 3,4 sata dati rezultate. Većina strojeva je takva da je na drugim strojevima izolirati RNK pa onda ponovno na drugom testirati je li to koronavirus. Ako je nalaz i negativan, a postoji osnovana sumnja, čovjeka se i dalje ostavlja u izolaciji. Ali to su rijetke situacije, nalazi su uglavnom jasno pozitivni ili jasno negativni.

15:02 Ako visoke temperature ubijaju virus, što će biti kada dođe zima?

- Kapljične bolesti se smanje ne zbog temperatura nego jer su ljudi više vani, nisu u zatvorenom i slično. Vidjeli mso n aprimjeru Australije da temperature ne djeluju uvijek. Hoće li virus nastaviti cirkulirati vidjet ćemo. Sličan takav virus, SARS, je nestao nakon 6 mjeseci i nije se više javljao.

15:00 Mogu li osobe koje su izašle dobiti ponovno virus?

- Nažalost još ne znamo točno. Da bismo to mogli znati, morali bismo imati određene testove kojih nažalost nemamo dovoljno na tržištu. Zasad oni koji su prebolili ne bi trebali brzo ponovno biti bolesni.

Podsjetimo, prije profesorice Markotić građanima je na raspolaganju u prijenosu uživo na istoj stranici bio dostupan i ministar zdravstva Vili Beroš.