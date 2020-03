Markotić: Ako želimo korona party, imat ćemo ga

Ako želimo korona party, imat ćemo ga - kazala je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, komentirajući neodgovorno kršenje mjera koje je Nacionalni stožer donio u cilju suzbijanja širenja koronavirusa i izbjegavanja talijanskog scenarija, gdje je COVID-19 bacio na koljena sustav javne zdravstvene zaštite.

O punim parkovima, igralištima i terasama zatvorenih kafića na koje građani donose svoju kavu i ispijaju je s društvom izvještava se već danima. Zbog toga je na današnjoj konferenciji za medije Nacionalni stožer jednoglasno poslao poruku da je vrijeme da svi shvate koliko je situacija ozbiljna.

- Podržavam sve što su ministar i potpredsjednik rekli. Vrijeme je da shvatimo da to nije film nego se događa nama. Vidjela sam jutros ponovno ljude vani. Ako želimo korona party, imat ćemo ga. Ja mislim da ga ne želimo. A kako on izgleda? Tako da oni koji su stari, bolesni ili nose genetsku sklonost za koju još ne znaju završavaju teško bolesni, možda na respiratoru, a možda i s nekim posljedicama. U klinici primamo sve veći broj ljudi. Na naplatu sada dolaze sva ona nejavljanja i nepoštivanja samoizolacije - kazala je Markotić pa zatim pojasnila kako će od sada izgleda procedura za testiranje i liječenje.

VIDEO Zašto je važno ostati kod kuće?

- Svi oni koji imaju blage simptome i misle da bi mogli imati koronavirus trebaju se javiti telefonom prvo svome liječniku. Ako liječnik procijeni da ima potrebe, onda doći u dom zdravlja, uzeti će im se bris koji će se slati u Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Ako je pozitivan pregledat će se i odlučit će se hoće li biti mogućnosti za hospitalizacijom. Nema mjesta za lakše slučajeve, hospitalizirat će se samo teži. U Kliniku za infektivne bolesti trebaju dolaziti svi oni koji imaju spoznaju da su dolazili u kontakt s oboljelima, koji kašlju i imaju visoku temperaturu te ih boli u prsima - kazala je ističući kako je važno ne opterećivati Kliniku za infektivne bolesti kako bi se oni mogli posvetiti težim slučajevima.

S obzirom da mnogi ne poštuju određenu im samoizolaciju, stožer je danas najavio da će intezivnije nadzirati i sankcionirati sve prekršitelje.

- Preko 100 ljudi koji su u samoizolaciji jučer se pojavilo u ljekarnama. To me baš iznenadilo Više to neće moći jer sada ljekarne imaju uvid putem knjižice je li osobama određena samoizolacija. Ako je, bit će osobe odmah sankcionirane - kazala je dodajući da nisu bitne sankcije nego da se postigne da ljudi ostanu u domovima.

VIDEO Detalji novouvedenih mjera: Nema više druženja, od sada najviše petero ljudi smije biti zajedno na jednom mjestu!