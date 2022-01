Prodala obiteljsko naslijeđe bivšeg zaručnika da plati dugove: 'Rekla sam mu da me ne podcjenjuje'

Prekidi nisu nimalo lagani, ponajmanje ne dok se dogode mjesec dana prije vjenčanja i to zbog prijevare. No kad se u sve uplete novac, stvari se drastično mogu zakomplicirati kao što je naučila 27-godišnjakinja Amerikanka.

Ona je otkazala svoje vjenčanje nakon što ju je prevario njezin 29-godišnji zaručnik sa svojom bivšom. Kako se vjenčanje trebalo održati 20. siječnja, većina troškova je unaprijed plaćena i nema povrata novca. Kako bi platila dugove koji su nastali, prodala je zaručnički prsten koji je njezin bivši zaručnik naslijedio od svoje prabake.

Kako je ispričala na Redditu, ona je dignula kredit kako bi platila 20 tisuća dolara troškova za svadbu. Ona i njezin sad bivši zaručnik kojeg je u postu nazvala Mason dogovorili su se da će dijeliti troškove nakon vjenčanja, no kako je ona otkazala vjenčanje zbog njegove prijevare on je odbio pomoći u plaćanju nastalih dugova te je ignorirao njezine poruke i pozive, prenosi Indy.

Mason je 27-godišnju Amerikanku zaprosio s prstenom vrijednim 25 tisuća dolara koji je pripadao njegovoj prabaki. On je zatražio prsten natrag, no nikako nije dogovorio vrijeme kad će ga pokupiti. Mlada žena je zaprijetila da će prodati prsten ako ne pristane pomoći joj da otplati dugove za vjenčanje, ali ju je on ignorirao. Kasnije je saznala da je on pročitao njezine poruke i ispričao svima da mu nije stalno jer "ona ti neće napraviti".

Foto: Pixabay

Ona je pak poručila bivšem zaručniku preko zajedničkog prijatelja da ako joj se on ne javi u narednih 24 sata da će ona prodati prsten. Prijatelj joj je rekao kako ovom nije stalo i da ne vjeruje da će ona to napraviti.

- Sljedećeg dana prodala sam prsten online websiteu i poslala poruku Masonu u kojem sam napisala da sam to napravila i poručila mu da me nije trebao podcijeniti. Počeo me psovati i odgovorio mi je kako ga nisam prestrašila i da će doći kasnije po prsten - navela je.

Bivši zaručnik kasnije je došao na njezina vrata i poludio kad je saznao što je učinila.

- Rekao mi je da sam sitničava ku** i da nisam trebala prodati prsten jer to nije bio samo prsten već je bilo obiteljsko naslijeđe koje je značilo puno njegovoj obitelji - napisala je na Redditu i pitala je li pogriješila.

- Dala si mu sva upozorenja na svijetu. Ne možeš biti gadura s obzirom na to - stoji u najpopularnijem komentaru na tom postu.

Jedan komentator je istaknuo kako je stava da zaručnički prstenovi i obiteljsko naslijeđe bi trebali biti vraćeni nakon prekida, no da je ova situacija ponešto drugačija.

- Prevario te mjesec dana prije svadbe, blokirao tvoje poruke, odbio pomoći u plaćanju računa i rugao ti se - dodao je, prenosi Indy.

Jedna osoba je istaknula da nije trebala uzeti takav zajam i da je trebala vratiti prsten, ali su naveli da je Mason bio u krivu što ju je prevario i onda očekivao da će ona sve platiti.

