Dubrovačka biskupija i dalje u kreditima, ali račune objavljuje javno

Na čak 76 stranica, uključujući i revizorsko mišljenje, Dubrovačka biskupija ove je godine objavila svoje financijsko izvješće za 2019., 2020. sa stanjem do 31. prosinca 2021. Dubrovačka biskupija jedina je u Crkvi koja redovito javno svoja financijska izvješća. Tu je 2014. praksu uveo svojim dolaskom za dubrovačkog biskupa mons. Mate Uzinić, koji je upravo u prosincu ove godine dobio svojega nasljednika u Dubrovniku, mons. Roka Glasnovića.

Bili pred bankrotom

– Cilj objavljivanja ovog i prethodnih izvješća nije bilo zadovoljenje nikakve norme nego želja za što kvalitetnijim i boljim uključivanjem zajednice vjernika u djelovanje svoje biskupije. Kroz različita biskupijska i župna, pastoralna i ekonomska vijeća nastojali smo i formalno uključiti što veći broj ljudi u procese, a putem medija kroz objavu različitih pastoralnih, kulturnih i financijskih izvještaja nastojali smo doći do svih, pa i šire od vlastite zajednice. Put je to sinodalnosti kojim sam s vama koračao više od deset godina i na kojem sam imao priliku puno učiti i razvijati se i kao čovjek i kao pastir – objasnio je svoje motive na početku izvješća mons. Mate Uzinić.

Jedan od motiva za objavu prvog, a nakon toga i kasnijih financijskih izvješća zacijelo je bilo i katastrofalno loše stanje Dubrovačke biskupije pri dolasku mons. Uzinića u Dubrovnik. Zbog loših financijskih poteza, odnosno financijskog poslovanja koje je vodstvo biskupije prije njega povjerilo lošim upraviteljima, Dubrovačka biskupija bila je praktički pred bankrotom.

Kako bi mons. Uzinić izbjegao da teret prijašnjeg lošeg financijskog poslovanja, s jedne strane, padne na njegova leđa, a s druge zbog prirođene mu želje za otvorenošću, odlučio je biskupijske financije povjeriti ekonomskim i financijskim stručnjacima te njihove poslovne rezultate objavljivati javno na svojim biskupijskim stranicama.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 22.12.2021., Katedrala, Dubrovnik - Primanje u povodu Bozica i bozicnih blagdana u organizaciji Dubrovacke biskupije odrzalo se u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku uz cestitanje i druzenje ispred Biskupske palace. Ujedno ovo je i oprostaj nadbiskupa Mate Uzinica od Dubrovacke biskupije i grada Dubrovnika. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ovogodišnje financijsko izvješće, koje obuhvaća posljednje tri godine, nekako je najopsežnije i najobuhvatnije, ali ne samo zato što se radi o većem vremenskom razdoblju, nego jer je javnosti vrlo detaljno prezentirana i struktura prihoda i rashoda u biskupiji te imovina biskupije.

Tako se na početku odmah vidi kako u Dubrovačkoj biskupiji djeluju neprofitne pravne osobe, kao što su Caritas, Ustanova za uzdržavanje klera, Biskupsko sjemenište i Popovski zbor te profitne pravne osobe, kao što su Otok d.o.o., Benefortuna d.o.o., Elaphiti conspectus d.o.o. Radi se, dakle, o trgovačkim društvima koja su u vlasništvu Dubrovačke biskupije i koja, poput svih ostalih tvrtki, podliježu financijskim propisima Republike Hrvatske.

Dug pao na 32 milijuna

– Zaduženost Dubrovačke biskupije u odnosu na njezine primitke još je uvijek vrlo visoka, no u kontinuitetu refinanciranja obveza i financijskom disciplinom vide se pozitivni pomaci između godina. Dugoročni cilj Biskupije bio je potpuno zatvoriti obveze koje se tiču kreditne zaduženosti do 2027. godine. No zbog prošlogodišnje krize s pandemijom, planirani oporavak i smanjenje zaduženosti ipak je usporeno – objašnjava u izvješću ekonom biskupije Tomislav Sikavica, a zaduženost je s 43 milijuna kuna 2018. godine ipak do kraja 2021. smanjena na 32 milijuna kuna.

– Tijekom 2019. i 2020. godine biskupija nastavlja s urednim podmirivanjem preuzetih obveza pazeći pritom na smanjivanje redovnih i izvanrednih troškova. Poseban izazov je vrijeme pandemije kada Biskupija za zakupe poslovnih prostora u svom vlasništvu zakupoprimcima odobrava mjere smanjenja zakupnina. Tako su s početkom pandemije svi bili oslobođeni plaćanja zakupnina i stanarina, dok su kasnije, sve do konca 2021. godine odobravana različita smanjenja, početno 50%, a završno 25%. Tijekom 2020. godine zatražili smo i dobili jednogodišnji moratorij na vraćanje glavnice za kreditne obveze i pozajmice – objasnio je ekonom Sikavica.