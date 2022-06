Prizor iz njemačke kupaonice zbunio tviteraše! 'To je kod njih normalno'

Iako mogu pripadati istom civilizacijskom krugu, običaji pojedinih kultura često iznenađuju pripadnike drugih kultura unutar tog velikog kruga.

Tako je njemačka pa i hrvatska navika da stroj za pranje rublja drže u kupaonici iznenadila neke tviteraše nakon što je jedna korisnica te društvene mreže objavila kako je u Njemačkoj normalno da se perilica rublja drži u kupaonici, a ne u kuhinji, kako je to običaj u nekim dijelovima svijeta poput Velike Britanije.

Also in Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Austria... Its only in #England that people wash their shity underware where they cook food.

In Mexico the washing machine definitely doesn't belong to the kitchen neither the bathroom, it belongs to a laundry room or in the outside of the house.