FOTO Prepoznajete li ove hrvatske gradove po njihovim parkovima

Gradski parkovi u Hrvatskoj predstavljaju zelena utočišta u srcima urbanih sredina, nudeći prostor za odmor, rekreaciju i susret s prirodom. Svaki park nosi jedinstveni pečat lokalne povijesti, kulture i krajolika kojem pripada. U nastavku provjerite prepoznajete li gradove po njihovim parkovima. 
Gradski parkovi u Hrvatskoj predstavljaju zelena utočišta u srcima urbanih sredina, nudeći prostor za odmor, rekreaciju i susret s prirodom. Svaki park nosi jedinstveni pečat lokalne povijesti, kulture i krajolika kojem pripada. U nastavku provjerite prepoznajete li gradove po njihovim parkovima. 
Foto: PIXSELL
Share
Podijeli
Tvrđavski perivoj spaja povijesnu arhitekturu i uređene zelene površine te je omiljeno mjesto za šetnju uz monumentalnu baroknu tvrđavu.
Tvrđavski perivoj spaja povijesnu arhitekturu i uređene zelene površine te je omiljeno mjesto za šetnju uz monumentalnu baroknu tvrđavu.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nalazi se u Slavonskom Brodu.
Nalazi se u Slavonskom Brodu.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Park koji okružuje središnji trg, poznat je po geometrijskom rasporedu, starim stablima i kipovima, te predstavlja zelenu jezgru grada.
Park koji okružuje središnji trg, poznat je po geometrijskom rasporedu, starim stablima i kipovima, te predstavlja zelenu jezgru grada.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Riječ je o bjelovarskom parku. 
Riječ je o bjelovarskom parku. 
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Share
Podijeli
Perivoj dvorca Prandau-Normann jedan je od najstarijih engleskih perivoja u Hrvatskoj, poznat po bogatom dendrološkom fondu i slikovitom uređenju oko baroknog dvorca.
Perivoj dvorca Prandau-Normann jedan je od najstarijih engleskih perivoja u Hrvatskoj, poznat po bogatom dendrološkom fondu i slikovitom uređenju oko baroknog dvorca.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Riječ je o perivoju u Valpovu. 
Riječ je o perivoju u Valpovu. 
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Perivoj Roberta Visianija - Nazvan po poznatom botaničaru park je zelena oaza u blizini katedrale sv. Jakova.
Perivoj Roberta Visianija - Nazvan po poznatom botaničaru park je zelena oaza u blizini katedrale sv. Jakova.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Nalazi se u Šibeniku. 
Nalazi se u Šibeniku. 
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Ovaj park uz Kupu poznat je po prekrasnim stazama i mostovima te je jedan od najpoznatijih gradskih simbola.
Ovaj park uz Kupu poznat je po prekrasnim stazama i mostovima te je jedan od najpoznatijih gradskih simbola.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Radi se o Vrbanićevom perivoj u Karlovcu.
Radi se o Vrbanićevom perivoj u Karlovcu.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Perivoj kralja Petra Krešimira IV.  jedan je od najstarijih i najljepših parkova u gradu, smješten uz Tvrđu, s prostranim zelenim površinama, starim stablima i alejama koje spajaju povijesnu i modernu gradsku strukturu.
Perivoj kralja Petra Krešimira IV.  jedan je od najstarijih i najljepših parkova u gradu, smješten uz Tvrđu, s prostranim zelenim površinama, starim stablima i alejama koje spajaju povijesnu i modernu gradsku strukturu.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Riječ je dakako o parku u Osijeku. 
Riječ je dakako o parku u Osijeku. 
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
Share
Podijeli
Perivoj Vladimira Nazora - Smješten uz stare zidine, ovaj park nudi hladovinu i pogled na more, te je jedno od najstarijih zelenih područja u gradu.
Perivoj Vladimira Nazora - Smješten uz stare zidine, ovaj park nudi hladovinu i pogled na more, te je jedno od najstarijih zelenih područja u gradu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nalazi se u Zadru. 
Nalazi se u Zadru. 
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Monte Zaro je park na uzvisini s kojeg se pruža pogled na grad i luku, a poznat je i po skulpturama.
Monte Zaro je park na uzvisini s kojeg se pruža pogled na grad i luku, a poznat je i po skulpturama.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Share
Podijeli
Nalazi se u Puli. 
Nalazi se u Puli. 
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Share
Podijeli
Sustipan je miran park smješten na klifu iznad mora s prekrasnim pogledom i ostatcima nekadašnjeg groblja.
Sustipan je miran park smješten na klifu iznad mora s prekrasnim pogledom i ostatcima nekadašnjeg groblja.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Riječ je o Splitu. 
Riječ je o Splitu. 
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Park Maksimir je najstariji javni park u jugoistočnoj Europi, poznat po jezerima, šumi i zoološkom vrtu.
Park Maksimir je najstariji javni park u jugoistočnoj Europi, poznat po jezerima, šumi i zoološkom vrtu.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Riječ je o parku u Zagrebu. 
Riječ je o parku u Zagrebu. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/