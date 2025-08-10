FOTO Prepoznajete li ove hrvatske gradove po njihovim parkovima
Gradski parkovi u Hrvatskoj predstavljaju zelena utočišta u srcima urbanih sredina, nudeći prostor za odmor, rekreaciju i susret s prirodom. Svaki park nosi jedinstveni pečat lokalne povijesti, kulture i krajolika kojem pripada. U nastavku provjerite prepoznajete li gradove po njihovim parkovima.
Perivoj kralja Petra Krešimira IV. jedan je od najstarijih i najljepših parkova u gradu, smješten uz Tvrđu, s prostranim zelenim površinama, starim stablima i alejama koje spajaju povijesnu i modernu gradsku strukturu.