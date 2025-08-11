Jeste li ikada primijetili? Evo zašto u nekim hotelima nema soba s bojevima 420, 4, 17…

U mnogim hotelima nije neuobičajeno da nedostaje soba broj 13 zbog praznovjerja, ali neki čak nemaju ni sobu broj 420. Naime, u brojnim hotelima diljem svijeta brojevi soba naglo skaču s 419 na 421 i to nije slučajnost. Ovaj broj ima posebno značenje među ljubiteljima kanabisa, zbog čega ga hoteli često izbjegavaju.

Kako piše Fenix Magazin, razlog je dvostruk: postoji bojazan da bi se u sobi 420 mogli dogovarati “posebni susreti” povezani s konzumacijom kanabisa, a osim toga, pločice s brojem 420 često nestaju jer ih gosti uzimaju kao suvenire. Zato neki hoteli broj 420 jednostavno izostave iz numeracije.

Sličan problem postoji i u američkoj saveznoj državi Colorado, gdje je prometni znak s brojem 420 redovito bio meta krađa, pa je na kraju uklonjen. Broj 420 potječe iz 1970-ih iz Kalifornije, gdje se grupa učenika sastajala u 4:20 poslijepodne kako bi pušili marihuanu, a 20. travnja (4/20) postao je neformalni praznik kanabis zajednice.

Osim 420 i 13, hoteli izbjegavaju i druge brojeve zbog kulturnih razloga. Primjerice, u Kini se izbjegava broj 4 jer zvuči kao riječ “smrt”, a u Italiji broj 17 jer na latinskom znači “mrtav sam”.