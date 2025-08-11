Baba Vanga umrla je na današnji dan: Jesu li se ostvarila njezina jeziva proročanstva

Vangeliya Pandeva Gushterova, poznatija kao Baba Vanga, rođena je 3. listopada 1911., a umrla je 11. kolovoza 1996. Bila je bugarska mističarka i iscjeliteljica, čija je slava počivala na navodnim sposobnostima vidovitosti i predviđanja budućnosti. Slijepa od tinejdžerske dobi, provela je veći dio života u području Rupite na planinama Belasica u Bugarskoj, gdje je privlačila tisuće ljudi koji su tražili savjete, iscjeljenje i uvid u budućnost. Baba Vanga rođena je kao Vangeliya Surcheva u Strumici, tada dijelu Osmanskog Carstva (danas Sjeverna Makedonija), kao prijevremeno rođena beba s brojnim zdravstvenim komplikacijama. Prema lokalnoj tradiciji, dobila je ime Vangeliya tek nakon što je preživjela kritično razdoblje. Njezino djetinjstvo bilo je teško: majka joj je umrla kada je imala tri godine, a otac je bio uključen u probugarske aktivnosti Unutarnje makedonske revolucionarne organizacije, što je dovelo do siromaštva obitelji nakon oduzimanja njihove imovine od strane jugoslavenskih vlasti. Godine 1923., u dobi od 13 godina, Vanga je doživjela nesreću u kojoj ju je vihor podigao i bacio na polje, prekrivši je pijeskom i prašinom. Nesreća je uzrokovala ozljedu očiju, a zbog siromaštva i neuspješnih operacija postupno je izgubila vid. Od 1925. pohađala je školu za slijepe u Zemunu, gdje je naučila čitati Brailleovo pismo, svirati klavir i razne vještine. Nakon smrti maćehe, vratila se kući kako bi se brinula za mlađu braću i sestre, živeći u siromaštvu.

Tijekom Drugog svjetskog rata, Vanga je počela privlačiti pažnju zbog svojih navodnih sposobnosti liječenja i proricanja. Ljudi su je posjećivali tražeći informacije o sudbini svojih rođaka, a glas o njezinim sposobnostima brzo se širio. Navodno ju je posjetio i bugarski car Boris III. Nakon rata, unatoč pokušajima bugarskih komunističkih vlasti da ograniče njezine aktivnosti, Vanga je nastavila privlačiti vjernike. Tijekom 1960-ih, Institut za sugestologiju pri Bugarskoj akademiji znanosti proučavao je njezine sposobnosti, a lokalna općina Petrič zaposlila ju je, uzimajući dio njezinih prihoda. Vanga se 1942. udala za Dimitara Gushterova, vojnika iz sela Krandzhilitsa, i preselila se u Petrič. Brak nije bio sretan; Dimitar je patio od alkoholizma i umro 1962. Nakon njegove smrti, Vanga se preselila u Rupite, gdje je provela posljednje godine života. Tamo je 1994. izgradila crkvu posvećenu sv. Petki, što je izazvalo kontroverze zbog nekanonskog prikaza njezina lika u crkvi. Iako ne postoje pisani zapisi o Vanginim predviđanjima, njezini sljedbenici pripisuju joj niz proročanstava, uključujući: Početak i kraj Drugog svjetskog rata, raspad Sovjetskog Saveza, Čehoslovačke i Jugoslavije, černobilsku katastrofu, smrt cara Borisa III. i Josifa Staljina, napade 11. rujna 2001., tsunami 2004. godine, izbor Baracka Obame za 44. predsjednika SAD-a..., piše Wikipedija.

Međutim, neka predviđanja pripisana Vangi pokazala su se netočnima, poput navodnog nuklearnog rata između 2010. i 2016. ili tvrdnje da će finale Svjetskog prvenstva u nogometu 1994. igrati dvije momčadi čija imena počinju slovom B. Sumnje u autentičnost njezinih proročanstava potiču i od činjenice da su mnoga predviđanja zabilježena tek nakon događaja kojima se pripisuju. Baba Vanga umrla je 11. kolovoza 1996. od raka dojke i pokopana je u blizini svoje crkve u Rupiteu. Njezina kuća u Petriču pretvorena je u muzej 2008., a kuća u Rupiteu otvorena je za posjetitelje 2014. Godine 2012. postumno je proglašena počasnom građankom Petriča.

Njezina posljednja predviđanja ocrtavaju strašnu budućnost za Europu i predviđaju neočekivani porast moći ruskog predsjednika Vladimira Putina za kojeg se kaže da je uvjeren da je ''na rubu'' pobjede u ukrajinskom ratu. Baba Vanga je predvidjela da će u proljeće 2025. izbiti sukob na Istoku, s dalekosežnim posljedicama za Zapad. Upozorila je na razaranje velikih razmjera, potaknuvši nagađanja o mogućim geopolitičkim napetostima. Jedno od najintrigantnijih proročanstava Babe Vange sugerira da će ruski predsjednik Vladimir Putin igrati ključnu ulogu u oblikovanju globalnih poslova. Navodno je predvidjela da će Rusija "preživjeti i dominirati", dok se Europa suočava sa značajnim potresima. Iako se tumačenja ovog proročanstva razlikuju, ono i dalje potiče nagađanja o budućnosti regije. Baba Vanga vidjela je ekonomsku krizu u pripremi za 2025. Jedna od njezinih alarmantnijih prognoza za 2025. odnosi se na prirodne katastrofe. Nakon burne 2024. godine ispunjene olujama, uraganima, poplavama i šumskim požarima, Vanga predviđa da će razorni potresi i druge prirodne katastrofe prouzročiti pustoš diljem svijeta 2025. godine. Ona posebno spominje potres duž zapadne obale SAD-a. Vanga predviđa te događaje koji rezultiraju gubitkom ljudskih života, masovnim raseljavanjem i uništenom infrastrukturom.

Njezina predviđanja i dalje izazivaju zanimanje, iako mnogi upozoravaju na skeptičan pristup njezinim navodnim proročanstvima zbog nedostatka dokaza i često retroaktivnog pripisivanja. Baba Vanga ostaje fascinantna figura čije su sposobnosti i predviđanja predmet rasprava između vjernika i skeptika. Bez obzira na vjerodostojnost njezinih proročanstava, njezino naslijeđe i dalje inspirira i izaziva zanimanje diljem svijeta.