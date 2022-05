Pristižu reakcije na odluku Finske: 'Naši sjeverni susjedi stvaraju povijest'

Finski predsjednik Sauli Niinistö i premijerka Sanna Marin objavili su svoju potporu pridruživanju NATO-u te poručili da s ne treba čekati s podnošenjem zahtjeva. Ubrzo nakon njihove objave, krenule su pristizati reakcije na ovu odluku koja bi mogla promijeniti tijek rata u Ukrajini.

Danska premijerka Mette Frederiksen pozdravila je odluku o kandidaturi.

- Ojačat će NATO i našu zajedničku sigurnost. Danska će učiniti sve za brzi proces prijema nakon formalne prijave - poručila je.

Odluku je pozdravila i Estonija, ali je upozorila i na dugoročne ruske pripreme za napad na baltičke zemlje.

Visoki dužnosnici estonskog ministarstva obrane pozvali su na daljnja pojačanja NATO-a, uključujući hitnu potrebu za postrojbama protuzračne obrane, prenosi BBC.

Estonska premijerka Kaja Kallas na Twitteru je navela da njezina zemlja podržava brzi pristup Finske NATO-u.

- Naši sjeverni susjedi stvaraju povijest. Možete računati na našu punu podršku. Podržavamo brzi proces pristupanja. S naše će se strane brzo poduzeti potrebni koraci - tvrdi.

