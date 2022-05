Šef ruske svemirske agencije: 'Rusija bi u nuklearnom ratu uništila NATO u roku od pola sata'

Šef ruske svemirske agencije Roskosmos Dmitrij Rogozin na svom Telegramu ustvrdio je da bi Rusija u nuklearnom ratu uništila zemlje NATO-a u roku od pola sata, no pozvao je Rusiju da ne dopusti da dođe do toga.

"U nuklearnom ratu zemlje NATO-a ćemo uništiti za pola sata. Ali to ne smijemo dopustiti, jer će posljedice razmjene nuklearnih udara utjecati na stanje naše Zemlje", napisao je pa dodao: "NATO vodi rat protiv nas. Nije to objavio, ali to ništa ne mijenja. Sada je to svima očito. Ukrajinske nacionalne bojne i Oružane snage Ukrajine su potrošni materijal, topovsko meso za NATO, oni su samo operateri koje su obučili instruktori NATO-a koji pritišću poluge i tipke NATO oružja".

Rogozin smatra da je rat, odnosno "specijalna vojna operacija", daleko nadišla svoj izvorni smisao i geografiju i naziva je "ratom za istinu i pravo Rusije na postojanje kao jedinstvene i neovisne države".

Također, dodao je kako je poraziti ekonomski i vojno moćnijeg neprijatelja konvencionalnim oružanim sredstvima moguće samo uz punu solidarnost cijele zemlje s vojskom, kao i mobilizaciju državnog gospodarstva i transfer vojno-industrijskog kompleksa i srodnih industrijskih sektora Rusije na vojnu osnovu. Zaključio je da se to mora učiniti odmah.