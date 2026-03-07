VIDEO Kako je zapljena dva mobitela u malom švedskom gradu dovela do međunarodne operacije Candy i zaplijene 1,2 tone droge?

Da su kriminalističke istrage, pogotovo one složene i međunarodne, ponekad produkt slučajnosti, dokaz je međunarodna akcija Candy koju je koordinirao Europol i to diljem Europe, Azije i Australije. Sve je počelo u studenom 2023. kada je švedska policija u jednom manjem gradu u sklopu jedne svoje istrage dilera droge zaplijenila dva mobitela. A sadržaj tih mobitela na koncu je doveo do razotkrivanja složene i ozbiljne kriminalne mreže koja je bila razgranata diljem svijeta i koja je djelovala u Švedskoj, Španjolskoj, Australiji, Tajlandu.... Bili su specijalizirani za pranje novca zaređenog na krijumčarenju ogromnih količina droge, a sve se to odvijalo preko sheme lažnih i pravih tvrtki.

Pripadnici kriminalne skupine su djelovali dulje vremena, ispod radara i u više zemalja, zbog čega ih je bilo teško otkriti. I pranje novca, ali i preprodaja droge se odvijala i djelom u cyber svijetu i preko lažnih tvrtki koje su osnovane na internetu. Ono što je posebno karakteriziralo ovu kriminalnu skupinu je da je većina njezinih pripadnika, od ranije bila nepoznata policiji, što im je omogućavalo da puno slobodnije djeluju. Cijela struktura i način djelovanja međunarodne kriminalne organizacije i Europolu i policijama zemalja koje su bile uključene u akciju bila je nepoznata, dok istražitelji nisu otključali ona dva mobitela zaplijenjena u Švedskoj. A sadržaj tih mobitela razotkrio je dobro organiziranu međunarodnu kriminalnu organizaciju, što je u konačnici dovelo i do uhićenja 15 osoba, zaplijene 1,2 tone droge u Njemačkoj, zaplijene imovine vrijedne četiri milijuna eura....

Ono što je počelo kao istraga švedske policije koju su zanimali mali lokalni dileri, uskoro je postala složena međunarodna istraga tijekom koje je razotkriven cijeli sustav međusobno povezanih kriminalnih organizacija koje su bile specijalizirane za krijumčarenje i preprodaju velikih količina sintetičkih droga, ali i za pranje ogromnih količina novca. Sve te kriminalne skupine bile su međusobno povezane jer su imale zajedničke posrednike, a povezivala ih je i sofisticirana mreža, kako kaže Europol, korporacija koje su koristili za prikrivanje vlasništva, logistike i financijskih tokova. Analizom prikupljenih podataka švedska policija je tako otkrila da članovi kriminalne skupine koji su joj se našli na meti vode kriminalnu skupinu koja na Tajlandu nabavlja velike količine sintetičkih droga, da bi ih zatim preko interneta prodavala korisnicima u Skandinaviji. Istovremeno članovi kriminalne organizacije u Švedskoj bavili su se distribucijom, ali i organizacijom pranja novca zarađenog na prodaji droge.

Nadalje, istraga u Njemačkoj razotkrila je 1,2 tone droge koja je bila namijenjen Australiji, a organizatori tog posla bili su članovi međusobno povezanih kriminalnih organizacija čiju je povezanost razotkrila švedska policija. Australska policija je pak, nakon dojave iz Njemačke, uhitila osobe koje su čekale pošiljku droge. Prethodno je njemačka policija iz dva brodska kontejnera izvadila 1,2 tone droge, koja je bila skrivena među građevinskim materijalom. Drogu su zamijenili drugim tvarima, dojavili Australcima, koji su onda pošiljku pratili do skladišta, a zatim i jedne tvornice u Melbourneu, gdje su po nju došla dva muškaraca koja su uhićena. osim njih dvojice u operaciji Candy je uhićeno još 13 osoba u Španjolskoj, Švedskoj i na Tajlandu.

- Ovaj slučaj pokazuje kako organizirani kriminal izgleda danas. Počelo je s nečim malim - dva mobitela zaplijenjena od trgovca drogom u malom švedskom gradu. Ali ono što su istražitelji pronašli unutra nije bila lokalna priča. Radilo se o globalnom kriminalnom pothvatu koji je premještao tone droge preko kontinenata, skrivajući profit iza slojeva tvrtki i koordinirajući sve to komunicirajući putem šifriranih komunikacija i online tržišta. Više od dvije godine istražitelji su pratili trag, pretvarajući fragmente obavještajnih podataka u koordiniranu međunarodnu akciju. Ova operacija šalje jasnu poruku: kriminalci možda vjeruju da se mogu sakriti iza tehnologije, granica ili složenih financijskih struktura. U krivu su - kazao je Andy Kraag, voditelj Europolovog centra za borbu protiv organiziranog kriminala.

Europol upozorava i da organizirani kriminal sve više postaje dio legalno gospodarstva jer se kriminalne organizacije infiltriraju u njega. Odnosno, one više ne djeluju kao izolirane grupe, već i same djeluju kao korporacije: više kriminalnih skupina povezuje se u neki oblik kriminalne mreže koja potom koristi razne tvrtke, od kojih su neke prave, a neke lažne te koje su razbacane po cijelom svijetu da bi preko tih tvrtki krijumčarila veće količine droge ili prala ogromne sume novca. Tvrtke kojima se kriminalne organizacije koriste, služe kako bi se olakšala logistika, financiranje kriminalnih aktivnosti, ali i prikrivanje identiteta onih koji u tim poslovima sudjeluju...

Europol navodi i da ova priča pokazuje promijene u načinu djelovanja organiziranog kriminala jer su njegovi današnji najopasniji akteri napustili raniji način djelovanja koji se oslanjao na krute hijerarhijske skupine. Umjesto toga danas organizirani kriminal djeluje kao fleksibilna, međusobno povezana mreža ugrađena u legalno gospodarstvo. Prema najnovijoj procjeni Europola o najopasnijim kriminalnim mrežama EU, 86 % njih zlorabi legalne poslovne strukture kako bi si olakšale operacije, prikrile nezakonite aktivnosti i prale profit. Sektori poput logistike, građevinarstva i nekretnina posebno su ranjivi. Infiltracijom u legitimna tržišta i korištenjem korporativnih struktura kao štitova, kriminalne organizacije povećavaju svoju otpornost i smanjuju svoju vidljivost organima reda, upozorava Europol.