Primorac: U proračunu će biti novca za inkluzivne dodatke

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac rekao je u četvrtak da će u državnom proračunu biti novca za inkluzivne dodatke te da se želi pomoći svima kojima je pomoć potrebna. "Osigurat će se novčana sredstva za sve one koji trebaju dobiti taj dodatak"; rekao je Primorac u Hrvatskom saboru tijekom brojnih replika na predloženi rebalans proračuna.

Time je odgovorio SDP-ovoj Sabini Glasovac koja je upozorila da postoji 105.000 neriješenih zahtjeva za inkluzivnim dodatkom te je u međuvremenu umrlo 15.000 ljudi koji nisu dobili nikakav odgovor čekajući svoje zakonsko pravo. "Usporavanje i zastoji u procesu i sve ove tužne sudbine koje spominjete su nešto što nas ne veseli", poručio je te naglasio da ograničenja u smislu financijskih sredstava nisu realno opravdanje i da su se trudili da sve bude što učinkovitije i bolje.

Primorac se složio i s Ankom Mrak Taritaš (Glas) da bi se iz Zakona o dohotku maknule mirovine. "To sam na jednoj od press-konferencija dao i naslutiti", rekao je Primorac te najavio da će izmjene Zakona o dohotku ići u idućoj godini kako bi primjena počela 2027. Boška Ban (SDP) upozorila je na probleme dugova u zdravstvu, a ministar financija rekao je da je taj sustav kontinuirano suočen sa poteškoćama u financiranju pri čemu se, kazao je, s tim problemom suočavaju i druge države. Istaknuo je da se tu, prije svega, radi o troškovima vezanim uz povećanje standarda zdravstvenih usluga, ali i o demografskom starenju zbog čega treba povećano ulagati u taj sustav.

Primorac je, vezano uz lijekove i dugove prema veledrogerijama, ocijenio da je takva situacija nepotrebna, da je treba rješavati te da je, po tom pitanju, u razgovorima s ministricom zdravstva. Na upozorenje Marina Živkovića (Možemo!) da se 50 posto nekretnina kupuje gotovinom, a dobit od njih - ako se kupuju u špekulantske svrhe - se ne oporezuje, Primorac je odgovorio da takav porez za sada ne planiraju. "Planirali smo drugim mjerama činiti stanovanje naših građana priuštivijim, pokušati utjecati kroz uvođenje poreza na nekretnine na lokalnoj razini na cijene nekretnina. Možemo o tome razmišljati", rekao je.

Anju Šimpragu (SDSS) zanimalo je jesu li u rebalansu proračuna planirana novčana sredstva za pomoćnike u nastavi, a Primorac je rekao da se i dalje planiraju sredstva za osobne asistente. Pri tome je oko 40 milijuna eura prebačeno iz državnog proračuna na EU financiranje te će i dalje sredstva biti osigurana za to. Ministar financija je, na upit nezavisne Marijane Petir, rekao da su u poljoprivredi povećana novčana sredstva za saniranje posljedica afričke svinjske kuge. Stoga su, dodao je, sredstva u iznosu od 48,6 milijuna eura osigurana za to u ovoj i idućoj godini.

Tijekom replika vladajući su hvalili predloženi rebalans proračuna, a HDZ-ovog Josipa Borića zanimalo je hoće li krajem godine moći reći da su ostvarili proračun te da je "stvarna" milijarda eura koja je namijenjena najslabijim skupinama. Primorac je odgovorio da su zadovoljni strukturom proračuna u kojem se našlo mjesta za investicijske projekte koji su na rekordnim razinama, za povećanje produktivnosti i infrastrukture, ali i za povećanje mirovina, povećanje plaća i socijalnih naknada.

Upitan koristi li Hrvatska uspješno europska sredstva te hoće li tog novca biti u budućnosti, ministar financija je HDZ-ovom Marku Paviću odgovorio da smo jedna od država sa najbržom apsorpcijom tih fondova te istaknuo kako nema razloga za strah da će ta sredstva nestati.