Gradonačelnika terete za korupciju

USKOK: Grgić je tražio i uzimao mito od više ljudi

Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
13.02.2026.
u 16:57

Grgić je poručio da se ne osjeća krivim. Iznio je kratku obranu u kojoj je negirao počinjenje kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret.

USKOK je zatražio određivanje istražnog zatvora za gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića, koji je u četvrtak ponovno uhićen zbog korupcije. O zahtjevu USKOK-a danas popodne na Županijskom sudu u Osijeku trebao je odlučiti sudac istrage. Policijski službenici osječkog PNUSKOK-a u koordinaciji s USKOK-om dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvoricom hrvatskih državljana (1972., 1978., 1990. i 1960.) zbog sumnje da su počinili kaznena djela trgovanja utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti, primanje mita, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, davanje mita za trgovanje utjecajem, davanja mita i krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Grgić je nakon uhićenja i pretresa prostorija koje koristi u četvrtak navečer ispitan u osječkim prostorijama USKOK-a, a tijekom iznošenja obrane negirao je krivnju za djela za koja se tereti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u petak je kazao da je USKOK zatražio određivanje istražnog zatvora za gradonačelnika Nove Gradiške. – Procesuirali smo više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Danas smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Nadam se da će sudac istrage prihvatiti naš prijedlog i da će stvari ići svojim redovnim tijekom – rekao je Turudić novinarima u Virovitici.

Puno toga stavljaju na teret Vinku Grgiću, nezavisnom gradonačelniku Nove Gradiške i bivšem saborskom zastupniku SDP-a, koji je u četvrtak ujutro uhićen u svojoj velebnoj vili na brdu iznad grada kojim upravlja već deset godina. Tereti ga se da je u odvojenim slučajevima tražio i uzimao mito od više ljudi, od kojih su neki također uhićeni, a vezano za poslove povezane s Gradom. Navodno je Grgić tražio mito od ugostitelja koji nije dobio te davao u zakup gradsko zemljište u zamjenu za donacije za političku kampanju.

Grgić je poručio da se ne osjeća krivim. Iznio je kratku obranu u kojoj je negirao počinjenje kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret. Mediji su ranije objavili i da je Grgić podnio ostavku na dužnost na koju je dva puta izravno izabran nakon prvog uhićenja zbog korupcije 2020. godine. No, njegov je odvjetnik Fran Olujić tvrdnje o podnošenju ostavke odbacio. U veljači prošle godine Grgić je na početku suđenja s Draženom Barišićem i Krešom Petekom odbacio krivnju za optužbe EPPO-a, koji ih tereti u kraku afere JANAF.

HDZ Nove Gradiške pozvao Grgića da podnese ostavku. – Mi kao HDZ smatramo da je gradonačelnik Vinko Grgić, uvjetno rečeno, prešao svaku mjeru upravljanja ovim gradom i da bi radi grada i svih nas u ovom gradu najbolje bilo da odstupi – rekao je predsjednik Gradskog odbora stranke Bernardin Trnka.

Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca
Nova Gradiška korupcija USKOK Vinko Grgić

