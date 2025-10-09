Obnovljena i otvorena Klinika u Petrovoj: 'Ovo je prema svim parametrima ustanova na svjetskoj razini'

Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb u Petrovoj ulici potpuno je obnovljena i opremljena te jučer i službeno otvorena. Sagrađena prije Prvog svjetskog rata, zgrada je teško stradala u potresu 2020. Cjelovita, konstruktivna i energetska obnova zgrade koja se nalazi unutar zaštićene povijesne urbane cjeline grada Zagreba, ukupne bruto površine 9593 četvorna metra, počela je u siječnju 2023. godine i u nju su uložena 34 milijuna eura.

– Prostor je nakon potresa bio neupotrebljiv, a danas je zgrada s pet zavoda najsuvremenije opremljena te, zahvaljujući znanju i stručnosti osoblja, kvaliteta zdravstvene skrbi nije pala ni u periodu reorganizacije. Ovo je prema svim parametrima ustanova na svjetskoj razini i ponosan sam na ovu kuću – kazao je prof. Slavko Orešković, predstojnik Klinike.

Ravnatelj KBC-a prof. Fran Borovečki naveo je kako je od 34 milijuna eura uložena u obnovu Klinike 14,4 milijuna iz Fonda solidarnosti, a 19,6 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), dok je još 7 milijuna eura uloženo u suvremenu medicinsku opremu, uključujući i linearni akcelerator koji je već u funkciji. Najavio je skori dovršetak glavne zgrade KBC-a Zagreb i Klinike za plućne bolesti Jordanovac.

Klinika ima 37 kreveta za žene i još toliko krevetića za bebe.

Obilazak novoobnovljenih prostora Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb

Do kraja 2027. godine sve javne zgrade oštećene u potresima trebale bi biti obnovljene, a do kraja desetljeća i ostale, kazala je Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Nabrojila je obnove 156 škola i vrtića, 27 fakulteta, 600 kilometara prometnica i 293 zgrade kulturne baštine.

Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, podsjetio je da je od ukupno četiri milijarde eura za obnovu zdravstvene infrastrukture, milijarda iz Fonda solidarnosti, a tri milijarde iz NPOO-a.