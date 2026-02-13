Naši Portali
'ON ZNA PREPOZNATI PRAVE LJUDE'

Papa izabrao časnu sestru iz Hrvatske za važnu funkciju. Profesor Skoko: 'Ponosan sam na svoju bivšu studenticu'

Facebook/Božo Skoko
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
13.02.2026.
u 15:56

Papa Lav XIV. je časnu sestru Ninu Benediktu Krapić imenovao zamjenicom ravnatelja Tiskovnog ureda Svete Stolice

Profesor i vodeći stručnjak odnosa s javnošću Božo Skoko na svom Facebooku nije skrivao oduševljenje i ponos na časnu sestru Ninu Benediktu Krapić, koju je Papa Lav XIV. imenovao zamjenicom ravnatelja Tiskovnog ureda Svete Stolice. U objavi je istaknuo da 'papa doista zna prepoznati prave ljude za važne funkcije'.

'Ponosan sam jer je Nina bila moja studentica na poslijediplomskom studiju iz odnosa s javnošću, a Marijana Grbeša i ja smo bili i ponosni mentori na njezinu završnom radu o katoličkim influencerima. Ne sumnjam da će opravdati papino povjerenje, kao što je i do sada bila izvrsna u Dikasteriju za komunikacije. Inače redovnica Nina rođena je u Rijeci, diplomirala je pravo i radila kao novinarka i pravna savjetnica za žene žrtve obiteljskog nasilja i druge marginalizirane osobe. A onda je osjetila Božji poziv i odlučila mu služiti kroz komunikacije. Tako je bila voditeljica komunikacija za Caritas Riječke nadbiskupije te se odlučila usavršiti u odnosima s javnošću i postala prva časna u klupama Fakulteta političkih znanosti. Draga naša Nina sretno!', napisao je na svom Facebook profilu. 

Objavu je popratio fotografijama s. Nine iz vremena kada je pohađala poslijediplomski studij odnosa s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je zabilježena u društvu kolega i profesora.
Ključne riječi
crkva Vatikan Sveta Stolica papa Lav XIV. časna sestra Božo Skoko

