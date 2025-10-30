Poduzetnica koja se u Hrvatskoj sukobila s vozačem ZET-a uhićena u BiH zbog kokaina

Prijedorska policija u akciji „Sparta” uhitila je Dajanu Radošljević, Prijedorčanku koja je ranije izazvala pažnju javnosti zbog incidenta u Zagrebu i nepropisnog parkiranja, saznaju Nezavisne novine. Radošljević, vlasnica beauty salona u centru Prijedora, ljetos je postala poznata nakon što je u Zagrebu fizički nasrnula na vozača tramvaja, a događaj je zabilježen video snimkom koji se brzo proširio društvenim mrežama. Prema medijima, incident je započeo kada je ona parkirala svoj Range Rover preblizu tramvajskih tračnica, onemogućivši prolazak tramvaja.

Nakon što ju je jedna osoba upozorila na nepropisno parkiranje, došlo je do sukoba s vozačem tramvaja, kojeg je, prema tvrdnjama svjedoka, odgurnula i udarila nogom. Na snimci se vidi kako se Radošljević sukobljava s vozačem koji, ustajući s tla, zamahuje nogom prema njoj, dok ona nasrće šakama. Nakon incidenta, protjerana je iz Hrvatske, a u medijima je izjavila: “Zbog saobraćajnog prekršaja, što je nestvarno”.

Radošljević je tvrdila da nije pretukla vozača i dodala da je situacija “previše otišla u visinu”. Prihvatila je krivicu za nepropisno parkiranje, koje je, kako je rekla, bilo „bahato i bezobrazno”, jer je samo htjela otići do najbliže apoteke.

“Nepropisno sam se parkirala, pritom me snimalo neko neovlašteno NN lice, rekla sam da me ne snima, ušla sam u ljekarnu, izišla, ispričala se svima pa i ZET-ovcu, koji je izletio iz automobila i udario šakom u retrovizor. Tada sam ja, smatrajući da sam napadnuta, izišla iz auta i reagirala kako sam reagirala”, rekla je tada hrvatskim medijima, najavljujući da će se boriti za pravdu.

Prema službenim informacijama PU zagrebačke, Radošljević je protjerana jer je predstavljala opasnost za javni poredak i ponavljala prekršaje iz Zakona o javnom redu i miru. Ona je i ranije bila u policijskim evidencijama, prošle godine u okviru akcije „Roma” uhićena je zajedno s još 14 osoba zbog proizvodnje i preprodaje droge. Policija je tada pronašla više od kilograma kokaina, tri kilograma marihuane te laboratorij za uzgoj marihuane.

U akciji „Sparta” prijedorska policija uhitila je Radošljević zbog sumnje da je prodala 23 grama kokaina, koji je policija oduzela od dvije osobe iz Prijedora. „U okviru navedene akcije od dva lica oduzeto je ukupno 23 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain”, naveli su iz Policijske uprave Prijedor. Radošljević će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predana tužiocu Okružnog javnog tužiteljstva u Prijedoru.