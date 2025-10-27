Europska država na rubu narko-kaosa: 'Za napad bombom ili otmicu dovoljan je običan Snapchat račun'

Belgija se sve više pretvara u narko-državu, a vladavina prava ozbiljno je ugrožena - upozorio je sudac iz Antwerpena u anonimnom pismu objavljenom u ponedjeljak na službenoj internetskoj stranici belgijskog pravosuđa. Sudac je od savezne vlade zatražio hitnu pomoć. “Ono što se danas događa u našem okrugu i izvan njega više nije klasičan kriminal. Suočavamo se s organiziranom prijetnjom koja potkopava naše institucije,” napisao je istražni sudac.

Sudac je upozorio da su se mafijaške strukture duboko ukorijenile, stvarajući paralelnu moć koja više ne ugrožava samo policiju, već i samo pravosuđe. “Posljedice su ozbiljne: razvijamo li se u narko-državu? Mislite da pretjerujem? Prema našem povjereniku za borbu protiv droga, taj je proces već započeo. I moji kolege dijele tu zabrinutost,” dodao je.

Kako piše Politico, belgijski luka Antwerpen postala je jedno od glavnih ulaznih vrata za ilegalne narkotike u Europu. U međuvremenu, Bruxelles, glavni grad Belgije, suočava se s valom pucnjava povezanih s trgovinom drogom, samo ove godine zabilježeno je više od 60 incidenata, od čega čak 20 tijekom ljeta. Zbog sve većeg nasilja, ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin najavio je mogućnost izlaska vojske na ulice Bruxellesa. Vlada je ranije ove godine odobrila i spajanje šest policijskih zona glavnog grada u jedinstvenu jedinicu, što bi trebalo stupiti na snagu početkom 2027. godine.

U pismu, sudac opisuje Belgiju kao zemlju koja već pokazuje obilježja narko-države, ilegalnu ekonomiju, korupciju i nasilje. Posebno je istaknuo da mreže za pranje novca dižu cijene nekretnina, da korupcija prodire u državne institucije, a otmice se danas mogu naručiti preko Snapchata. “Ova podmićivanja prodiru u naše institucije. U predmetima koje sam vodio posljednjih godina, a ja sam samo jedan od 17 istražnih sudaca u Antwerpenu – uhićeni su zaposlenici u ključnim lukama, carinici, policajci, službenici gradskih uprava, pa čak i djelatnici pravosudnog sustava, kako u zatvorima, tako i ovdje u zgradi suda,” navodi sudac. “Napad na kuću bombom, oružjem, ili otmica, sve se to danas lako naručuje putem interneta. Ne trebate čak ni ‘dark web’; dovoljan je običan Snapchat račun,” upozorava sudac.