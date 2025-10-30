Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
DRASTIČAN POTEZ

ZET blokirao sustav: 'Sumnja se na pokušaj kibernetičkog napada'

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
30.10.2025.
u 11:16

Iz ZET-a ističu da su vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje u funkciji, a putnici mogu kupiti papirnate karte kod vozača ili na kioscima ugovornih partnera

Zbog sumnje na pokušaj kibernetičkog napada, Zagrebački električni tramvaj (ZET) je danas u prijepodnevnim satima preventivno izolirao svoj informacijski sustav, priopćili su iz Grada Zagreba. Kako navode, pokrenuti su sigurnosni protokoli radi zaštite sustava, a u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima provodi se detaljna procjena i analiza stanja.

Unatoč ovom potezu, javnim prijevozom u Zagrebu, tramvajima i autobusima, prometuje se bez poteškoća. Međutim, zbog privremene izolacije sustava, izvan funkcije su prodajna mjesta ZET-a, kao i šalteri prodaje na Sljemenskoj žičari. Također, privremeno je nedostupna mogućnost plaćanja prijevozne usluge putem aplikacije MojZET te korištenje web portala moj.zet.hr.

Iz ZET-a ističu da su vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje u funkciji, a putnici mogu kupiti papirnate karte kod vozača ili na kioscima ugovornih partnera. „O rezultatima analize i daljnjim koracima pravovremeno ćemo obavještavati javnost“, poručili su iz ZET-a.

Ključne riječi
Zagreb tramvaj kibernetički napad ZET

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
11:56 30.10.2025.

Obrisan mi je komentar i dobio sam žuti karton zato što sam napisao da je ZET bolje funkcionirao za vrijeme g. Bandića nego sad sa Možemo???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja