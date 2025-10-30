ZET blokirao sustav: 'Sumnja se na pokušaj kibernetičkog napada'

Zbog sumnje na pokušaj kibernetičkog napada, Zagrebački električni tramvaj (ZET) je danas u prijepodnevnim satima preventivno izolirao svoj informacijski sustav, priopćili su iz Grada Zagreba. Kako navode, pokrenuti su sigurnosni protokoli radi zaštite sustava, a u suradnji s nadležnim tijelima i vanjskim stručnjacima provodi se detaljna procjena i analiza stanja.

Unatoč ovom potezu, javnim prijevozom u Zagrebu, tramvajima i autobusima, prometuje se bez poteškoća. Međutim, zbog privremene izolacije sustava, izvan funkcije su prodajna mjesta ZET-a, kao i šalteri prodaje na Sljemenskoj žičari. Također, privremeno je nedostupna mogućnost plaćanja prijevozne usluge putem aplikacije MojZET te korištenje web portala moj.zet.hr.

Iz ZET-a ističu da su vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje u funkciji, a putnici mogu kupiti papirnate karte kod vozača ili na kioscima ugovornih partnera. „O rezultatima analize i daljnjim koracima pravovremeno ćemo obavještavati javnost“, poručili su iz ZET-a.