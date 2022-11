Prije 26 godina u Zagrebu održan je najveći prosvjed ikad: 'Da sam poslušao Tuđmana, bilo bi mrtvih i ranjenih'

Na današnji dan prije 26 godina, 21. studenoga 1996. godine, na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu održan je najveći prosvjed u povijesti neovisne Hrvatske. Više od 120 tisuća ljudi došlo je podržati Radio 101, kojem je tri dana prije oduzeta koncesija za emitiranje od strane Vijeća za telekomunikacije.

Pritiskom Europske komisije i prijetnjom sankcijama, ali i strahom od vala građanskog neposluha koji je tih dana zahvatio gotovo cijeli glavni grad, koncesija je vraćena. Prosvjedi za stojedinicu pretvorili su se i u bunt protiv aktualne vlasti. Predsjednik Franjo Tuđman tada je bio na liječenju u Washingtonu. Kad je prosvjed započeo Tuđman je tadašnjem ministru unutrašnjih poslova Ivanu Jarnjaku kazao da silom spriječi okupljanje. No, on je to odbio.

- Bio sam svjestan da sam u škarama i da mi slijede posljedice bez obzira što ću napraviti. Da sam poslušao Tuđmanovu zapovijed, na ulicama bi imali mrtve i ranjene. Bila je napravljena procjena razvoja događaja. Policija je bila dovoljno jaka i sposobna da ljude spriječi da izađu na Trg bana Jelačića, ali bi to značilo žrtve i razbijen cijeli uži centar grada... Ljudi su s Trga bana Jelačića išli kući zadovoljni. Kad su se razišli, ostalo je tek nešto opušaka kao trag da je tu maloprije bilo više od 100.000 ljudi. E, to je bio pravi pokazatelj zrelosti građana i demokracije. Bilo je jasno da otada više ništa neće biti isto - kazao je Jarnjak 20 godina nakon prosvjeda.

O prosvjedu je 22. studenoga 1996. godine izvještavao Večernji list, a više možete pročitati u našoj Arhivi starih brojeva i izdanja.

Foto: Arhiva VL

“Noć svijeća” ušla je tako u povijest kao večer kada je Hrvatska pokazala demokratsku zrelost, a Radio 101 postao je zaštitno lice demokracije te mu u konačnici nije uskraćena koncesija. Ipak, priča ima i svoj nastavak koji nakon vrhunca popularnosti i slave govori o padu Stojedinice. Radiju se, naime, 2000-ih počela zamjerati pretjerana bliskost dijela novinara i urednika s novom vladajućom garniturom.

O počecima Stojedinice

Bio je 23. travnja 1984. kada je dozvolu za rad na frekvenciji 101 MHz dobio Omladinski radio Saveza socijalističke omladine općine Trešnjevka. S emitiranjem iz svog prvog studija, tada još u Studentskom domu “Stjepan Radić”, počeo je dva tjedna kasnije, 8. svibnja. Od samog je početka radio postao poznat kao drukčiji te se bavio kontroverznim temama koje je u to vrijeme većina medija izbjegavala. Na njemu su zanat ispekla neka od najpoznatijih novinarskih imena, a emisije poput “One Man Music Show”, “Mamuti”, “Zločesta djeca”, “Kronika dana” i “Parlament show” ušle su u legendu. Zanimljivo je istaknuti da je 80- ih na Omladinskom radiju gostovao i Franjo Tuđman kao oporba tadašnjoj vlasti, no situacija se vrlo brzo promijenila.

Devedesete su donijele novo ime radiju koji je već djelovao iz poznatih prostorija u Gajevoj 10. Odabrano je jednostavno ime prema frekvenciji koje će kasnije ući u legendu, no i dalje je nastavljeno emitiranje kontroverznog sadržaja koji nije odgovarao vladajućima, tada predsjedniku Franji Tuđmanu i HDZ-u. Stojedinica se početkom 90-ih četiri puta uspjela izboriti za privremenu dozvolu, no 20. studenoga 1996. na sjednici Vijeća za telekomunikacije odlučeno je da joj se koncesija oduzima. Vijeće u kojem su, uz ostale, bili Ivić Pašalić i Vesna Škare-Ožbolt, odlučilo je da će ubuduće na toj frekvenciji emitirati radio Ninoslava Pavića.

– Koncesiju je dobio Radio Globus 101 – kroz suze je u radijski eter izgovorila tadašnja novinarka Stojedinice Zinka Bardić nakon čega je uslijedio val reakcija. U Gajevoj je odmah sazvana konferencija za novinare na kojoj je ekipa Radija 101 poručila da neće odustati bez borbe. Direktor je tada bio Silvije Vrbanac, a glavna urednica Zrinka Vrabec-Mojzeš.