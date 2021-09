Radio 101 umro je zajedno s totalitarizmom, ne znajući kako preživjeti u 21. stoljeću

Kada je predzadnji put Radio 101 izgubio koncesiju, 1996., to je rezultiralo velikim prosvjedom “svega mislećeg” i političke oporbe, a oko sto tisuća ljudi okupilo se na Trgu bana Jelačića prosvjedujući protiv aktualnih vlasti. Prosvjed nije započeo spontano, ali zapaljiva se atmosfera stvorila jednostavno i vrlo brzo. Velik je bio broj nezadovoljnika i frustriranih tadašnjom politikom vladajućeg HDZ-a, koji je još vodio teško bolesni prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. I premda je on uspješno i pobjednički završio Domovinski rat, nakon 1995. polako, ali sigurno nestaje političko jedinstvo Hrvata, a i u njegovu HDZ-u počinju frakcijske borbe te borbe oko raspodjele plijena u sklopu privatizacije. Oporbene političke snage već tada imaju potporu SAD-a, a prvi oštro reagira na ukidanje koncesije američki State Department. U općoj euforiji Vlada se povukla i koncesija je vraćena. U tom trenutku Radio 101 posjedovao je najveću političku moć i utjecaj, vjerojatno i veći nego što je to bilo krajem 1980-ih, kada je Stojedinica bila rasadnik i utočište antidogmatskih kreativaca.