Prijatelju htio dati novčanicu, a onda se predomislio: 'Pa ovo je serijski broj G00000001I, znate li koliko to vrijedi'

Calvin Westfall, 59-godišnji vlasnik bankomata iz Zapadne Virginije, nedavno se jako iznenadio dok je pregledavao novac iz jednog od svojih bankomata. Među uobičajenom hrpom novčanica našao je rijedak primjerak – novčanicu s niskim serijskim brojem G00000001I koja bi mogla vrijediti čak 15.000 dolara.

Westfall je podijelio svoje uzbuđenje i detalje svog otkrića s Newsweekom. "Posjedujem nekoliko bankomata i uvijek pregledavam svoje kovanice i novčanice", rekao je Westfall za Newsweek. "Ispraznio sam bankomat, ali nisam odmah primijetio novčanicu."

Objasnio je potom što se dogodilo. "Te večeri jedan od mojih prijatelja želio je koristiti moj kamion, pa sam mu rekao da može, ali da mora stati na benzinsku postaju jer mu je ponestalo goriva." Westfall je svom prijatelju dao nekoliko novčanica iz džepa, a slučajno je pregledavao novčanice te je primijetio jedinstveni serijski broj na novčanici koju je upravo izvadio iz bankomata. "Bio sam toliko sretan što sam vidio novčanicu s tim serijskim brojem", rekao je. "Svi smo šalili zbog toga, a da sam znao, mogao sam mu je dati za gorivo!"

Stručnjaci za valutu i kolekcionari znaju da su serijski brojevi poput "G00000001I" vrlo cijenjeni. Suriel Arellano, govornik, autor i bivši izvršni direktor IBM-a, objasnio je značaj ovog otkrića. "Novčanicu od jednog dolara sa serijskim brojem G00000001I kolekcionari bi mogli smatrati izuzetno vrijednom, možda od 600 pa čak do, tko zna, 15.000 dolara", rekao je Arellano za Newsweek. "Nema boljeg kolekcionarskog predmeta od onog s ultraniskim brojem, a prvi od njih je zaista najbolji od najboljih. Broj koji počinje s više nula rijedak je kao što to može biti."

Takva rijetkost znači da stvarna vrijednost novčanice ovisi o potražnji na aukcijama ili među privatnim kolekcionarima. Westfall je napravio neko istraživanje, pozivajući se na jednog YouTube kreatora koji je rekao da su slične novčanice postigle cijene do 25.000 dolara kada su ocijenjene. Međutim, on i dalje nije siguran u pravu vrijednost svog otkrića. "Iskreno, nemam pojma koliko bi to moglo vrijediti", rekao je.

Jedinstveni serijski brojevi na američkoj valuti oduvijek su fascinirali kolekcionare. Novčanice s niskim ili posebnim brojevima raspodjeljuju se nasumično, zbog čega su rijetke i vrlo cijenjene kad se nađu. Vrijednost kolekcionarske valute često ovisi o njezinu stanju, rijetkosti broja i potražnji. U Westfallovom slučaju, besprijekorno očuvana novčanica s brojem "01" mogla bi postati vrlo tražena. Westfall je bio jasan kad su ga pitali što planira s rijetkom novčanicom: "Novac govori! Definitivno bi bila na prodaju."

