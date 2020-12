Prijatelji preminulog ugostitelja: Dopisivali smo se oko 19h, par sati kasnije je bio u komi

Poznati zagrebački ugostitelj 37-godišnji Križan Pavić druga je najmlađa žrtva koronavirusa u Hrvatkoj. Njegovi prijatelji u nevjerici otkrivaju kad su se posljednji puta čuli s čovjekom kojeg su brojni Zagrepčani smatralim dobrim duhom Zapruđa.

- Zadnji put kad smo se čuli jedva je govorio. Rekao mi je: "Ne mrem niš', temperaturu ne mogu spustit'." Ne mogu vjerovati da ga više nema. Bio je odličan momak, pravi zagrebački dečko. Uvijek je svakom pomagao. Znam da je nedugo nakon našeg razgovora završio na kisiku. Kasnije sam zvao, slao poruke, ali nije odgovarao. Znao sam da nije dobro. Od njegovog bratića sam doznao da je baš loše. I onda su mi javili da je umro. Koliko znam, nije imao ozbiljnijih zdravstvenih problema. Nekoliko puta sam ga možda vidio da koristi onu pumpicu, ali nije mi se činilo da je problem tako ozbiljan, nije ju stalno ni nosio sa sobom, rekao je za 24 sata dobar prijatelj nesretno preminulog vlasnika kafića Cotton +.

VIDEO: Prijatelji cafe bara Cotton opraštaju se od preminulog vlasnika Križana Pavića

Prijateljica Iva (49) pak ističe kako se čuvao korone, a pazio je i na goste koji su dolazili u njegov kafić.

- On je stalno bio s maskom u lokalu i pazio na distancu, što pouzdano znam, a posljednja dva mjeseca nije ju skidao. Znali smo se naći na piću pa bi suprug i ja sjeli za jedan stol, a on bi sjeo za drugi. Nitko od osoblja nije obolio, kao ni njegovi majka otac ni brat, a on jest. Bio je buco i imao je astmu, ali s njom možeš doživjeti sto godina! Rekao mi je i da je uzimao vitamin D, a u posljednje vrijeme nije navečer ni dolazio bez potrebe u kafić, a ipak je obolio - otkrila je.

Kako navodi, Pavić je bio u bolnici kad su se dopisivali oko 19h sati, a već u četiri ujutro bio je u induciranoj komi i na respiratoru jer je dobio bakterijsku upalu pluća pa su ga prebacili u drugu bolnicu i prikopčali na umjetna pluća ECMO.

Koliko je Križan značio brojnim građanima, pokazuje i činjenica što su mnogi ispred Cotton + zapalili i svijeće.