Pretežak auto na putu? Kazna može biti mnogo skuplja nego mislite!

Svima koji planiraju iskoristiti lijepo vrijeme za odmor važno je da imaju točne informacije kako bi izbjegli neželjene kazne. Posebno turisti trebaju biti svjesni strožih pravila vezanih uz prtljagu. Često odmori počinju s previše natovarenim automobilom, što može povećati rizike na cesti. Čak i nekoliko dodatnih kilograma može negativno utjecati na upravljivost vozila, duljinu kočenja i ukupnu sigurnost. Putnici koji kreću iz Njemačke trebaju znati da su kazne za prekoračenje ograničenja prtljage ozbiljne, piše Fenix Magazin.

Mnogi ljudi pakiraju bez posebne pažnje na težinu automobila. No, dodatak poput krovnih kutija, vučnih kuka ili obilne prtljage lako može premašiti dopuštenu ukupnu težinu vozila. To rezultira sporijim upravljanjem, duljim putem kočenja i većim rizikom od proklizavanja, upozoravaju njemački mediji. Također, gume i amortizeri se brže troše, a neravnomjerno raspoređeni teret, osobito na stražnjim nosačima, može opteretiti stražnju osovinu i podići prednji dio vozila, što dodatno smanjuje sigurnost.

Kazne za preopterećenje u nekim europskim zemljama mogu biti vrlo visoke – od 750 do čak 4.600 eura, a u pojedinim slučajevima kazna se naplaćuje tek nakon što se vozilo istovari. Kako biste izbjegli stres i financijske posljedice, preporučuje se vaganje vozila prije puta, što se može obaviti na javnim vagu ili u trgovinama građevinskog materijala za nekoliko eura.

U Njemačkoj se novčane kazne za prekomjernu težinu počinju od 5% prekoračenja, s novčanim kaznama do 10 eura. Ako se prekorači 20%, vozači mogu dobiti kaznene bodove i platiti do 235 eura. Na odmoru su kazne još strože: u zemljama poput Španjolske, Francuske i Italije turisti se suočavaju s novčanim kaznama većim od 200 eura zbog nepravilnog opterećenja.

Nedovoljno osigurani teret može biti i sigurnosni problem, jer se tijekom kočenja predmeti unutar vozila mogu pretvoriti u opasne projektile. ADAC je u svojim testovima pokazao da čak i obična boca vode može predstavljati ozbiljnu prijetnju.

Za one koji često voze s teškim teretom, korisna je posebna vaga za opterećenje kotača, koja košta oko 100 eura. No, čak i bez takve opreme, pametno je smanjiti količinu prtljage – to donosi sigurniju i manje stresnu vožnju.

U nekim zemljama su dopuštene određene tolerancije: Nizozemska dopušta 10% prekoračenja, dok je u Austriji ta granica samo 2%. Stoga oni koji unaprijed provjere težinu vozila, vode računa o rasporedu tereta i poštuju zakonske granice, mogu bez brige voziti kroz cijelu Europu.