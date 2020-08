Ni prvi susjedi nisu znali ništa o napadaču: 'Rijetko je izlazio iz kuće, čudan je'

Nisam ništa napravio, on me napao – govorio je prestravljeni 11-godišnji dječak iz Darde svojoj majci dok je okrvavljen sjedio na tlu pred mjesnom trgovinom i čekao hitnu pomoć. Žalio se na bolove u leđima. Kraj njega je bila vrećica s namirnicama koje je netom prije kupio. Upravo je, naime, izlazio iz dućana kada ga je presreo Dominik Š. (49) i s odvijačem u ruci nasrnuo na njega. Nisu se poznavali, mališan je postao žrtva sumanutog napada samo zato što se našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, dakle slučajnim odabirom, a ista će sudbina, tek deset minuta poslije, snaći i 11-godišnju djevojčicu u susjednim Mecama. Igrom slučaja, oboje sjede u istom razredu u školi.

Kao da će pasti u nesvijest

U krvavi je pohod Dominik Š. krenuo, špekulira se, revoltiran time što mu je HEP tog jutra isključio struju zbog duga.

– Nisu znali čije je dijete, no jedna ga je susjeda prepoznala pa je dotrčala k meni doma. Odjurila sam do trgovine, zatekla sam ga kako sjedi sav krvav, prolaznici i djelatnice trgovine pružali su mu pomoć. Komunicirao je, ali slabo, nije plakao, tonuo je, spavalo mu se, kao da će pasti u nesvijest – opisala nam je dječakova majka T.G. jezivi prizor koji je zatekla u ponedjeljak oko 10 sati.

– Po mojim saznanjima, zadobio je 17 uboda, od čega je 10 rana na licu i glavi – dodaje majka koja, pak, još čeka službene informacije.

Napadač se potom biciklom odvezao kući u Mece. No skrećući u svoju ulicu, susreo je 11-godišnju djevojčicu.

VIDEO HEP došao uključiti struju napadaču Dominiku Š.

– Otišla je ujutro po papuče kod bake i djeda, koji žive dvije ulice dalje od nas. Na povratku, taj čovjek ju je presreo na ulici. Vozila se skejtom, mimoišli su se, no onda ju je on zaskočio s leđa i srušio. Ništa nije govorio dok ju je napadao. Ubo ju je, koliko smo nabrojili, od 10 do 13 puta. Jedno vrijeme hrvala se s njim u kanalu. Ona je inače komunikativna, inteligentna, nije povučena. Recimo da se snašla. Pustio ju je nakon nekog vremena, odnosno malo se sklonio, pa je ona pobjegla – prepričava nam, pak, otac ozlijeđene djevojčice.

– Dotrčala je kući krvava i rekla da ju je neki čovjek napao. Istrčao sam van, nije bilo nikoga. Pitao sam je kako izgleda, u šoku se sjećala samo da je imao reflektirajući prsluk. Izašli smo ga tražiti, ali nismo ga našli – nastavlja on.

Malena je isti dan puštena iz KBC-a Osijek na kućnu njegu jer je, srećom, riječ uglavnom “o sitnim porezotinama”.

– Dobro je, potražit ćemo psihološku pomoć jer ne znam kako će, nakon svega, ići sama u školu – zabrinut je otac. Njezin prijatelj iz razreda je, pak, još uvijek u bolnici, ali izvan životne opasnosti.

– Nisu, srećom, stradali vitalni organi. Prate mu podljev u plućima, ali kirurški ga neće dirati. Ima rane po glavi, licu, leđima. Priseban je, pri svijesti, no traumatiziran i pod šokom. Plašim se za psihičke posljedice jer je to velika trauma. On je umiljat, baš drag dječak, miran, dobar prijatelj i učenik, strogo je protiv nasilja, uvijek miri svoje prijatelje, svi ga vole. Jako mi je teško... – govori majka kroz suze.

Došli uključiti struju

Nijedno od dvoje djece nije poznavalo Dominika Š., nisu s njim imali baš nikakve veze. – Praktički smo susjedi, ali ne poznajemo se – kaže otac djevojčice.

No ni prvi susjedi Dominika Š. ne znaju gotovo ništa o njemu. – Rijetko je izlazio iz kuće, živio je s majkom i bratom. Doselili su se iz Bosne, a nisu baš komunicirali s mještanima. Ukratko, čudan je. Otac mu je bio ortodont, umro je prije četiri-pet godina. Čuli smo viku kada ga je policija uhitila pred kućom – kazuju nam susjedi.

Napadačeva majka jučer se skrivala od novinara, a zatekli smo i djelatnike HEP-a koji su joj, na njezin poziv, došli uključiti struju. Dominik Š. odveden je jučer u istražni zatvor. Sumnjiči ga se za dva pokušaja teškog ubojstva.