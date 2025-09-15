Preokret u slučaju koji će odrediti sudbinu kampova na obali: Odgođeno rušenje kućica u Jazini

Upravni sud u Splitu donio je odluku kojom se odgađa izvršenje rješenja Državnog inspektorata o uklanjanju 48 mobilnih kućica u kampu Jazina u Tisnom. U središtu spora je odluka inspektora Državnog inspektorata (DIRH), koji je mobilne kućice u jednom od najstarijih jadranskih kampova proglasio prizemnim stambenim građevinama i naložio njihovo uklanjanje. Inspektor se pozvao na definiciju Zakona o gradnji prema kojoj i objekti sastavljeni od tvorničkih elemenata mogu imati status građevine, što podrazumijeva da moraju imati i važeću građevinsku dozvolu, a to nije slučaj u tišnjanskom kampu koji je zapečaćen na početku sezone, dok su podzakupci i gosti ostali u šoku zbog te odluke.

Upravitelj kampa, tvrtka Prisliga d.o.o u većinskom vlasništvu Općine Tisno, reagirala je tužbom protiv DIRH-a na Upravnom sudu koji je donio rješenje o odgodnom učinku rušenja do pravomoćnog okončanja spora, a ročište je zakazano u prosincu.

U tužbi i u sudskom obrazloženju osporava se široko tumačenje inspektorata koji je mobilne kućice označio građevinama te je sud zaključio da bi prisilno uklanjanje prije okončanja spora prouzročilo "konkretnu, određenu i teško popravljivu štetu", i to ne samo za upravitelja kampa, tvrtku Prisliga d.o.o., nego i za vlasnike kućica. U obrazloženju se ističe da su kućice u vlasništvu podzakupaca, a ne upravitelja kampa te da ti vlasnici nisu ni imali priliku sudjelovati u inspekcijskom postupku. Sud je ocijenio da bi njihovo uklanjanje prije pravomoćne presude značilo nepovratnu štetu jer bi objekti bili trajno uklonjeni, a spor još traje. Sud je pritom naglasio kako odgoda nije protivna javnom interesu jer riječ je o privremenoj mjeri kojom se samo zadržava postojeće stanje dok se ne donese konačna presuda.

Sudar dvaju zakona: Ako su kućice građevine, onda su to i šatori, brodovi u marini...

Sporno je pitanje jesu li kućice građevine. Sud u Splitu prihvatio je obrazloženje tvrtke Prisliga d.o.o da su mobilne kućice industrijski proizvodi, a ne sklop nastao građenjem. One se, za razliku od pravih građevina, proizvode serijski u tvornicama i dovoze gotove, s atestom, kao u slučaju slovenskog proizvođača Vitolina čije su mnogobrojne kućice u Jazini označene spornim "građevinama". Priključak na instalacije nije dokaz trajnosti, odluka je suda koji je prihvatio argument da je spajanje na vodu, odvodnju i struju privremene naravi i dio je obveznih uvjeta kategorizacije kampa, a ne dokaz da se radi o trajnoj građevini.

Spor oko Jazine najbolje pokazuje sudar dvaju zakonskih režima. Zakon o gradnji polazi od toga da je svaka zatvorena jedinica nastala građenjem – uključujući i montažne sklopove – građevina koja zahtijeva dozvolu. Inspektori DIRH-a upravo na tom tumačenju temelje svoje rješenje. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnik o kategorizaciji kampova (lex specialis za turizam) mobilnu kućicu tretiraju kao pokretnu opremu za kampiranje, smještajući je u istu kategoriju kao šator ili kamp-prikolicu. U tom režimu ona je privremeni objekt koji se postavlja sezonski i za koji se u turističkoj zoni ne izdaje građevinska dozvola. U tužbi se upozorava i da bi tumačenje inspektora značilo da bi se "zgradom" moglo proglasiti sve što se proizvodi od gotovih sklopova i koristi za boravak – od šatora i kampera do brodova u marinama.

Prisliga d.o.o. i zakupci kućica tvrde da upravo ovaj turistički režim treba imati prednost jer se kamp Jazina nalazi u zoni T3 planiranoj baš za kampove. DIRH, s druge strane, zastupa graditeljsko tumačenje, prema kojemu priključci na vodu i struju te dimenzije kućica dokazuju da je riječ o pravim građevinama. Prisliga je u tužbi navela i mišljenje Ministarstva turizma koje potvrđuje da mobilne kućice ne moraju imati kotače da bi bile kategorizirane kao pokretna oprema, kao i stav Ministarstva graditeljstva da se one atestiraju kao industrijski proizvodi, a ne kao građevine.

17.06.2023.,Murter-Gradovi, naselja i ceste uz more i jadransku magistralu su veliko gradiliste.Murter,mjesto gdje je situacija najgora.Bageri su uz plazu podvrske, na Podraducu, zapravo se svugdje moze naici prava radna atmosfera. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Opasnost za 20% kampova

Odluka suda od iznimne je važnosti za cijelu hrvatsku obalu. Potvrda rješenja inspekcije otvorila bi put rušenju više od 16 tisuća mobilnih kućica u kampovima diljem zemlje, što bi moglo ugroziti i do 20 posto domaće kamping industrije. Sud je odgodom dao vremena da se spor razriješi u redovnom postupku, a do tada mobilne kućice ostaju na svojim mjestima. Presuda će dati odgovor na ključno pitanje: jesu li mobilne kućice u kampovima privremena oprema ili građevine koje zahtijevaju dozvolu. Dotad u kampovima diljem Jadrana s nestrpljenjem prate razvoj ovog slučaja, svjesni da bi odluka o Jazini mogla postati presedan za cijelu industriju. Dok se vodi sudski postupak, lokalna samouprava pokušava spriječiti gospodarski kolaps.

Općina Tisno je u kolovozu jednoglasno odlučila dokapitalizirati tvrtku Prisliga d.o.o. sa 108 tisuća eura iz proračuna, podižući temeljni kapital na 110 tisuća eura. Načelnik Kristijan Jareb tada je upozorio da bi bez te odluke tvrtka završila u stečaju u roku od mjesec dana jer je nakon pečaćenja kampa ostala bez ikakvih prihoda.

VEZANE VIJESTI: