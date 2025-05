Drama u Tisnom: Kako je pao još jedan ilegalni kamp i tko laže u priči o izbacivanju ljudi na cestu

U mjestu Tisno na otoku Murteru opet smo svjedočili dramatičnim scenama zbog još jednog nelegalnog kampa koji je danas u podne trebao zapečatiti Državni inspektorat nakon što je ustavljeno da tvrtka Prisliga, u većinskom vlasništvu općine, nema potrebno rješenje o kategorizaciji od Ministarstva turizma. Inspektori su odustali od pečaćenja kampa nakon što su mještani i radnici mirnim prosvjedom, na način da su tijelima stali uz rampu na ulazu, iskazali nezadovoljstvo. No, tu priči nije kraj jer iz DIRH-a su za Večernji list pojasnili da pečaćenje nije provedeno jer osoba ovlaštena za zastupanje nije bila prisutna.

- Zbog onemogućavanja provođenja inspekcijskog nadzora te izvršenja rješenja pečaćenjem, predmetno društvo i odgovorna osoba će se prekršajno sankcionirati, odnosno uslijed povrede članka 63. stavka 1. Zakon o Državnom inspektoratu čime je počinjen prekršaj iz članka 127. stavka 1. podstavka 1. istog Zakona, podnijet će se nadležnom sudu optužni prijedlog protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi.

Turistička inspekcija Državnog inspektorata će osobu ovlaštenu za zastupanje trgovačkog društva pozvati u službene prostorije Državnog inspektorata u svrhu izvršenja rješenja pečaćenjem objekta, dodaju iz DIRH-a. Kamp Jazina, s tradicijom od gotovo pola stoljeća, trenutno radi na crno, iako u njemu borave mnogobrojni gosti, dok podzakupci zemljišta, kako tvrde, nisu obaviješteni da posluju u nelegalnom objektu. Informaciju su doznali od djelatnika kampa.

– U nedjelju nam je jedna od djelatnica, psihički slomljena, priopćila da inspektorat dolazi zapečatiti kamp. Mi smo općinskoj tvrtki Prisliga već platili godišnji paušal od 42 tisuće eura, a nitko nas od institucija nije obavijestio o ovoj neugodnoj situaciji. Moja tvrtka zakupila je 12 parcela, iznajmljujemo mobilne kućice od 2020. godine, a ugovori nam traju do 2027. ili 2028. godine, ovisno o parceli. Naši gosti moraju izaći iz kampa na cestu, izbačeni su bez ikakve najave, ne razumijem imamo li mi pravo na informiranost u ovoj zemlji i kome je u interesu da se djeluje na ovakav način. Ljudi su u potpunom šoku – za Večernji list kazao je jedan od zakupaca u kampu Jazina, dodajući kako je i ranije načuo da je tvrtka Prisliga imala problema s ishodovanjem rješenja o kategorizaciji, što ga dijelom i ne čudi jer, kako tvrdi, u infrastrukturu ne ulaže iako se u kampu reklamira i nudi luksuzni smještaj.

Načelnik općine Tisno Kristijan Jareb kazao nam je da su podzakupci obaviješteni o situaciji, no DIRH ga odlučno demantira. - Trgovačko društvo, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje, kao zakupodavac, obvezna je obavijestiti zakupce o rješenju temeljem ugovora o zakupu kao i goste.

Najsporniji dio priče su zamršeni imovinsko-pravni odnosi i pravna bitka za zemljište koja traje godinama, a to je, kako smo doznali, i jedan od ključnih problema za ishodovanje rješenja bez kojeg kamp posluje. Riječ je o kampu srednje veličine koji se prostire na 55.000 četvornih metara, kapaciteta za 960 gostiju na 320 parcela. U njemu je smješteno 50-ak mobilnih kućica koje su u podzakupu. Tvrtka Prisliga d.o.o., u većinskom vlasništvu Općine Tisno sada upravlja kampom, a dio zemljišta koji je nekada bio u vlasništvu obitelji Burtina eksproprirane je 1985. godine. Obitelj Burtina osporavala je sudskim putem eksproprijaciju, ali zemljište joj prema aktualnom zakon ne može biti vraćeno jer se nalazi u zoni turističkog kampa. Formalni vlasnik dijela zemljišta je tvrtka Rastovac d.o.o., koja je u stečaju i iznajmljuje zemljište općinskoj tvrtki Prisliga. Dio zemljišta koji nije prošao pretvorbu društva Rastovac u vlasništvu je države kojoj Prisliga plaća koncesiju. U nalazu inspektorata navodi se da trgovačko društvo Prisliga ne posjeduje važeće rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji kampa u Tisnom niti je pri Ministarstvu turizma u tijeku upravni postupak razvrstavanja i kategorizacije kampa.

"Inspekcijskim nadzorima nedvojbeno je utvrđeno da trgovačko društvo Prisliga d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo obavlja neregistriranu ugostiteljsku djelatnost pružanja usluga smještaja, bez rješenja nadležnog ministarstva o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju objekta, te time kao pravna osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, koje je bila dužno ishoditi prije početka obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Zabranjuje se daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluga smještaja u objektu naziva kamp Jazina u Tisnom na najmanje 30 dana od izdavanja usmenog rješenja, i to za svih 327 smještajnih jedinica na kojima se nalazi ukupno 48 mobilnih kućica za pružanje usluga smještaja, dok tvrtka ne ishodi zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti", stoji u nalazu DIRH-a.

Drugim riječima, potrebno je rješenje Ministarstva turizma o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, a dotad uprava kampa mora osigurati da sve osobe napuste prostorije i objekte koji se pečate te poduzeti sigurnosne i druge mjere u prostorijama i objektima kako ne bi došlo do bilo kakve štete. Redakciju Večernjeg lista kontaktirali su brojni zabrinuti podzakupci koje preko noći doslovno izbacuju iz kampa. Neki od njih plaćaju godišnji paušal od 4000 do 6000 eura. Kako neslužbeno doznajemo, načelnik Tisnog Kristijan Jareb zbog problema je više puta komunicirao s Ministarstvom turizma, ali nije uspio riješiti situaciju.

Kazao nam je da nije točna informacija kako nisu zatražili produljenje dozvole od nadležnog ministarstva iz kojeg za Večernji list odgovaraju da tvrtka PRISLIGA d.o.o., nema važeće rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji kampa u Tisnom, niti je u tijeku upravni postupak razvrstavanja i kategorizacije istog. - Ugostitelj je u predmetnom kampu poslovao temeljem rješenja o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti izdanog na zahtjev stranke PRISLIGA d.o.o., sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, na rok do 13. studenog 2024. godine, odgovor je ministarstva turizma.

Turistička inspekcija Državnog inspektorata je u inspekcijskom nadzoru utvrdila da Kamp Jazine koji posluje u sastavu trgovačkog društva nema važeće rješenje Ministarstva turizma i sporta o minimalnim uvjetima i kategoriji, odnosno da predmetno društvo nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti u objektu te stoga se u predmetnom objektu neregistrirano obavlja ugostiteljsku djelatnost, odnosno rad 'na crno'.

- Slijedom navedenog, turistička inspekcija je usmenim rješenjem u zapisniku zabranila obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti. Ističemo da trgovačko društvo ove godine nije niti smjelo započeti s radom budući nije imalo važeće rješenje Ministarstva turizma i sporta o minimalnim uvjetima i kategoriji te je o istom trebalo obavijestiti sve osobe s kojima ima sklopljen ugovor o zakupu zakupce kamp parcela i kamp mjesta Zaključno, sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, zabrana obavljanja neregistrirane djelatnosti važi do otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno do ishođenja važećeg rješenja Ministarstva turizma i sporta o minimalnim uvjetima i kategoriji, a najkraće na rok od 30 dana od dana izdavanja usmenog rješenja", navodi Državni inspektorat u kojem smo dobili i pojašnjenje neuspješnog postupanja u ilegalnom kampu, naglašavajući da će se po rješenju sigurno postupati. No, oni nisu represivno tijelo, pa će postupak provesti pozivajući odgovornu osobu tvrtke Prisliga d.o.o. u svoje prostorije.

Drama u Tisnom tako će se nastaviti i u narednim danima jer će podzakupci, kako kazuju, braniti svoju imovinu i pokrenuti sudske postupke. Kamp Jazina jedan je u nizu nelegalnih objekata koji se posljednjih mjeseci zatvaraju i ruše - pao je tako i luksuzni kamo Olivia kao i kamp The View povrh plaže Podvrške.

U jednoj od najljepših uvala u ovom dijelu Dalmacije, na samom ulazu u kornatski arhipelag zbog ilegalnog, fiktivnog kampa prvi put u lisicama smo vidjeli i Zorana Pripuza, poduzetnika koji se bespravnim zidovima ogradio na poluotoku u uvali Vučigrađe, nasilno ugurao mobilne kućice u nepostojeći kamp te je zbog murterskog slučaja pod optužnicom Uskoka, kao i njegovi pomoćnici poput bivše šefice ureda za turizam koju se sumnjiči da je Pripuzu izdala rješenje za kamp koji praktički ne postoji.