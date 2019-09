Premlatili umirovljenika: Podignuta optužnica protiv vojnika i dvojice njegovih prijatelja

Općinsko državno odvjetništvo u Puli podiglo je optužnicu protiv Mateja Bjekića (24), Roberta Bitunjca (24) i 17-godišnjaka koje tereti za teško ozljeđivanje umirovljenika Evelina Valee (68). U optužnici je predloženo i da se 17-godišnjaku izrekne maloljetnička sankcija.

Prema optužnici, njih se trojica terete da su 21. srpnja 2019. od 07,00 do 07,10 i u Puli (Danteov trg), prema prethodnom dogovoru napali Valeu. Pri tome su, tvrdi tužiteljstvo, bili svjesni da im on zbog svoje starije životne dobi ne može pružiti otpor niti pobjeći od njihova napada. Zamaskirali su lica odjećom i maramama te su došli do njega.

On je u tom trenutku sjedio za stolom, ispred kafića kojem je tijekom noći čuvao inventar. Dok je maloljetnik s palicom u ruci stajao u njegovoj neposrednoj blizini zaklanjajući mu najbliži izlaz s terase, Bjekić ga je više ga puta udario šakom u glavu. Kada se Valea ustao i pokušao pobjeći, Bitunjac, koji je inače profesionalni vojnik i pripadnik Tigrova, na njega je bacio stolicu i udario ga je u ruku.

Sva trojica napadača sustigla su Valeu koji im je bježao, nakon čega ga je Bitunjac odgurnuo u kontejner za smeće uslijed čega je Valea pao na tlo. Dok je ležao na tlu, sva trojica su ga nogama udarali po tijelu, teško ga ozlijedivši. Tužiteljstvo traži da se Bjekiću i Bitunjcu produži istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

