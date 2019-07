Jedan od napadača na umirovljenika (77) u Puli je vojnik, MORH najavio sankcije

Ministarstvo obrane (MORH) osudilo je u ponedjeljak napad na stariju osobu u Puli, koji se dogodio u nedjelju, te najavilo kazneni i stegovni postupak protiv pripadnika Hrvatske vojske, ako se utvrdi da je sudjelovao u napadu. Valeov kirurg kaže kako je trenutačno izvan životne opasnosti te da se često susreće s ovakvim slučajevima, pretežito ljeti.

Prema informacijama dobivenim od nadležnih državnih tijela, postoje osnove sumnje da je jedan pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske izvan radnog vremena, izvan redovne djelatne službe, sudjelovao u napadu na stariju osobu, priopćio je MORH.

– Radi se o teškim tjelesnim ozljedama. Danas je gospodin dobro, stabilan je i izvan životne opasnosti. Nisu rađene nikakve operacije, konzervativnim metodama smo to riješili. Susreo sam se već s ovakvim slučajevima i često javnost i ne dozna o tome. U Puli u ljetnim mjesecima barem dvoje ljudi svakog mjeseca, u prosjeku, bude pretučeno. I to su često strani gosti – rekao je kirurg Rajko Cerović.

– Došlo je njih troje ujutro i htjeli su skinuti zastavu. Rekao sam im neka puste zastavu na miru i idu svojim putem. Pitali su me kad ću otvoriti kafić. Kad sam im rekao, otišli su i vratili se nakon sat vremena. Ovaj jedan me počeo lupati. Najprije po glavi, gdje mi je jedna čvoruga, pa po zatiljku i kad sam se digao, bacio je stolicu na mene. Kad sam bježao, pao sam dolje i počeli su me onda lupati s cipelama. S terase sam pobjegao prema Pošti. Mislio sam da ću se tamo zaštiti jer je bio stražar – rekao je Evelino Vale.

Ako se kriminalističkim istraživanjem utvrdi da je pripadnik Hrvatske vojske počinitelj kaznenog djela, pokrenut će se kazneni i stegovni postupak koji za kaznu može imati prestanak djelatne vojne službe, ističe MORH.

Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska najoštrije osuđuju napad u Puli i oštro sankcioniraju bilo kakav oblik nasilja. Riječ je o izdvojenom slučaju neprimjerenog ponašanja koje smatraju nedopustivim.

MORH izražava žaljenje zbog nemilog događaja i upućuje isprike zbog nedopustiva ponašanja pripadnika OS RH, kaže se u priopćenju.

U Puli su u nedjelju tijekom noći tri maskirana počinitelja nakon verbalnog sukoba fizički napala 77-godišnjeg muškarca, koji je završio u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Policija je u nedjelju u večernjim satima uhitila trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s događajem. Jedan je uhićen na području Pule, a dvojica na području Zagreba.