OBJAVILA KOMPANIJA

Preminuo jedan od čelnih ljudi KTC-a

24.09.2025.
u 16:48

Gospodin Ivica Katavić bio je izuzetan vođa, kolega i čovjek čija su predanost, znanje i vizija oblikovali našu organizaciju na brojne načine. Njegov doprinos ostavio je dubok trag u našoj zajednici, priopćili su

Iz trgovačkog centra KTC na svom Facebook profilu objavili su kako je preminuo jedan od čelnih ljudi kompanije. "S dubokom tugom vas obavještavamo da je naš cijenjeni zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gospodin Ivica Katavić, preminuo danas 24. 9. 2025. nakon teške bolesti", objavili su.

"Gospodin Ivica Katavić bio je izuzetan vođa, kolega i čovjek čija su predanost, znanje i vizija oblikovali našu organizaciju na brojne načine. Njegov doprinos ostavio je dubok trag u našoj zajednici, i sigurno će nedostajati svima koji su imali privilegiju raditi s njim. U ovom teškom trenutku, naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali", dodali su u kratkoj objavi.

Portal Križevci.info piše kako je Katavić bio i dugogodišnji predsjednik Rukometnog kluba KTC, nekadašnji križevački rukometaš i dopredsjednik Zajednice športskih udruga Križevci. 

