Preminuo čovjek 'sa zlatnom rukom': Njegova krv spasila je živote više od 2,4 milijuna beba

Preminuo je čovjek čija je plazma spasila 2,4 milijuna beba, javlja BBC. James Harrison (88) preminuo je 17. veljače u snu, u staračkom domu u Novom Južnom Walesu u Australiji, objavila je njegova obitelj. Radi se o čovjeku za kojeg su govorili kako ''ima zlatnu ruku'' jer je njegova krv sadržava rijetko antitijelo, Anti-D, koja se koristi za izradu lijekova koji se daju trudnicama čija je krv u opasnosti da napadne njihovu nerođenu bebu.

Harrisonu su ovo vrijedno svojstvo otkrili kada je sa 14 godina morao ići na veliku operaciju prsnog koša. On se tada obvezao da će postati donor, a Australska služba Crvenog križa odala mu je počast povodom smrti. S donacijom krvne plazme je krenuo sa 18 godina, i nastavio je to činiti svaka dva tjedna do svoje 81. godine.

Od 2005. pa do 2022. je nosio i svjetski rekord po donacijama krvne plazme, kada ga je prestigao čovjek iz SAD-a. BBC navodi kako je Harrisonova kćer Tracey Mellowship poručila kako je ''ponosna što je njezin otac spasio toliko života''. Uvijek je govorio da ne boli i da bi život koji spasiš mogao biti tvoj vlastiti, rekla je.

Zanimljivo, njegova kćer kao i dvoje Harrisonovih unuka bili su primatelji anti-D imunizacije. ''je usrećilo čuti o mnogim obiteljima poput naše, koje su postojale zahvaljujući njegovoj dobroti'', kazala je kćer. Ovo stanje se u trudnoći inače javlja kada su majčine krvne stanice nekompatibilne s crvenim krvnim zrncima bebe.

Majčin imunološki sustav tada vidi bebine krvne stanice kao prijetnju i proizvodi antitijela da ih napadnu. To može ozbiljno naškoditi bebi, uzrokujući tešku anemiju, zatajenje srca ili čak smrt. Prije nego što su razvijene anti-D intervencije sredinom 1960-ih, jedna od dvije bebe s dijagnozom HDFN-a je umrla.

