Hrabra Riječanka preživjela je rak tijekom trudnoće, sada se bori s metastazama: 'Ne pristajem na ništa manje od izlječenja. Volim život'

Melita Maslak (52) hrabra je žena iz Rijeke koja je u svom životu prošla svašta, ali i dalje se bori u životu jer i ima za što. Naime, već se izborila s ne-Hodgkinovim limfomom agresivnog tipa koji se razvio u tumor u prsnom košu dok je bila trudna. Borila se s rakom grlića maternice, a sad i s njegovim metastazama, pišu 24 sata.

- Bolest prihvatiš kao nešto što moraš riješiti. Idem dalje, svaki dan iznova. U svakom danu nađem nešto lijepo i pozitivno, iako je bilo trenutaka kad nisam mogla otvoriti oči, kad me tijelo nepodnošljivo boljelo, kad koljena i zglobovi nisu mogli držali tijelo. Važno je, bez obzira na to što te u životu gazi, naći snage i nasmijati se, voljeti, disati i biti - kaže Melita, kojoj su najveća potpora i snaga njezinih četvero djece: kćeri Nancy i Magdalena te sinovi Hrvoje i Bartol, partner Kristijan Kozmić (52) te brojne žene okupljene u Facebook grupi SuperCure protiv leukemije i limfoma, Lavice te u Udruzi Srce za nju. Prva njezina bitka bila je u 24. tjednu trudnoće kad je imala 33 godine.

Melita je prepričala kako je počelo s kroničnim umorom, napadajima kašlja, gušenjima, nesvjesticom, ali ni liječnici simptome nisu uzimali previše ozbiljno. Njezino stanje pripisivali su umoru i brizi o tad dvoje male djece. Ona je znala da to nije razlog pa je skupila novac za magnet i otputovala na pretragu u Zagreb. Kad su stigli nalazi, bilo je jasno da je stanje ozbiljno. Tumor je bio veličine rukometne lopte.

- Svi oko mene bili su u šoku i strahu, a za mene je to bio trenutak olakšanja jer sam dobila potvrdu da ne umišljam i da nisam depresivna trudnica. Rekla sam sebi tad: 'Sad kad znamo što je, idemo se izliječiti' - prisjetila se Melita. S obzirom na to da je tada bila trudna liječnici su joj savjetovali da prekine trudnoću. Na to, nakon što je s 23 godine izgubila dijete, nije o tome htjela ni misliti.

- To nije bila opcija niti u jednom trenutku iako su me pritiskali obitelj i liječnici. Znala sam jedno, da ću izaći iz bolnice s djetetom na rukama. Tako je i bilo, a danas je moja djevojčica zdrava 18-godišnjakinja - priča Melita.

Teška bolest joj je bila poticaj na "buđenje". Nakon ozdravljenja se rastala, a kako je u invalidskoj mirovini, željela je djeci osigurati sve što je potrebno pa joj nije bilo teško raditi bilo kakav posao. Osim posla, često je volontirala i priključivala se raznim humanitarnim akcijama. Nakon lošeg braka, u život joj je došao sadašnji partner, s kojim je pronašla sreću. Sve je napokon bilo na svome mjestu.

No, život je odlučio dati joj još jedan udarac. Mjesečnice su joj postale nekako preduge, pripisivala je to godinama, ali ipak je posjetila ginekologa. Nakon pregleda, pripremila se na novu borbu koja je uključivala kemoterapije i zračenje jer dijagnosticiran joj je rak grlića maternice. Nakon liječenja sve je izgledalo dobro. Vratila se normalnom životu, odlazila na kontrole. A onda su nakon nekog vremena počela noćna znojenja i bolovi. Nalazi koje je obavila pokazali su metastaze. Uz to, bori se i s bolesti bubrega i uretre te već mjesecima nosi kateter. Ima 60-postotni invaliditet na obje noge radi čestih tromboza koje "začepe" kardiovaskularni sustav, izazivaju upale i bolove.

Melita to sve izdržava zbog sebe i svoje djece, ali treba pomoć. Nakon što 4. studenoga primi još jednu kemoterapiju, čeka je kontrolni PET CT, kad će se vidjeti učinak terapije i odlučiti što dalje. Pomoć nije luksuz, nego potreba, a tko želi, pomoći joj može donacijama na PBZ račun - Melita Maslak, IBAN: HR3023400093203292090.

- Ne pristajem na ništa manje od izlječenja. Znam da će i ovo proći. Volim život. Mi ne biramo što će nas snaći, ali možemo izabrati biti zahvalni za svaki dan, kaže Melita.

