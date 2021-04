Predstavljen program obilježavanja Dana Grada Vukovara koji slavi 790 rođendan

Vukovar u ponedjeljak, 3. svibnja, obilježava Dan Grada te su tim povodom zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček, direktorica Turističke zajednica Vukovara Marina Sekulić te pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević predstavili program ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada Vukovara i blagdana nebeskih zaštitnika svetih Filipa i Jakova.

Kako je rečeno Vukovar ove godine obilježava 790 godina kako je proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Zbog epidemioloških okolnosti, obilježavanje Dana grada izgledati će slično prošlogodišnjem, no ipak drugačije nego prethodnih godina.

- Namjera nam je Dan grada Vukovara obilježiti dostojanstveno ali sukladno epidemiološkim mjerama i kako naš grad i zaslužuje. Situacija nam nažalost ne dopušta organizaciju kakvu bismo željeli, no aktivnosti koje ćemo provesti taj dan odobrene su od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i kao takve će biti u skladu sa svim epidemiološkim mjerama, rekao je Pavliček.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Panorama Vukovara 10.09.2018., Vukovar - Panorama grada Vukovara. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Dan grada Vukovara započeti će odavanjem počasti na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a Vukovarce će probuditi skladba Johanna Straussa „Na lijepom plavom Dunavu“. Dan će završiti istim taktovima sa izletničkog broda Vukovar Waterbus Magenta1. Ukoliko to vremenske prilike dopuste, održat će se i 3. Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“ i to u suorganizaciji Grada Vukovara, Turističke zajednice grada Vukovara i Organizatora bez granica. Prema riječima Kobaševića planirano je da razne aktivnosti budu organizirane na 3 lokacije u gradu – Otoku športova, perivoju Dvorca Eltz te u parku kod fontane „Augustinčićev dječak“ i to u vremenu od 10 do 20 sati. Vukovarskoj publici u večernjim satima predstaviti će se folklorni ansambl LADO.

Direktorica Turističke zajednica grada Vukovara Marina Sekulić istaknula je izniman potencijal festivala „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“.

-Riječ je o manifestaciji koja je kroz 2 godine održavanja u naš grad privukla veliki broj posjetitelja i sudionika festivala te sa sobom donijela izuzetno lijepu i pozitivnu atmosferu. Festival je prepoznat na nacionalnoj razini, a vrlo je dobro prihvaćen i među lokalnim stanovništvom što je u konačnici bitno za svaki projekt i manifestaciju, rekla je Sekulić.

Najavljeno je i kako će cjelokupan program održavati se uz poštivanje epidemioloških mjera te su i svi građani pozvani da budu odgovorni.