Četiri ministra posjetili Vukovarsko-srijemsku županiju. Ćorić: Ovakve pozitivne priče treba cijela Hrvatska

Četiri ministra Vlade RH, Tomislav Ćorić, Josip Aladrović, Ivan Malenica i Mario Banožić boravili su danas u Vukovarsko – srijemskoj županiji. Tijekom svoga predizbornog boravka u županiji ministri su posjetili županjsku tvrtku Same Deutz – Fahre u Županji, koja se bavi proizvodnjom kombajna, vinkovačke tvrtke Grad – export i Spačva te Razvojni centar FINA-e u Vukovaru.

Poslije posjete županjskoj tvrtki Same Deutz – Fahre ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović rekao je kako je Vlada RH tijekom covid krize samo ovu tvrtku pomogla s 2 milijuna kuna dok je za potrebe očuvanja radnih mjesta u Vukovarsko – srijemsku županiju došlo 16 milijuna kuna.

- Rezultiralo je to da nije došlo do pada zaposlenosti. Putem mjera koje je osmislila Vlada RH u Vukovarsko -srijemsku županiju je došlo 210 milijuna kuna. Sve to pomoglo je da tvrtke poput ove lakše prebrode krizu, rekao je Aladrović.

Dodao je i kako je Vlada RH maksimalno pomogla svim zaposlenicima kao i da se i za svibanj mjesec nastavljaju provoditi donesene mjere. One će u petak i službeno biti usvojene.

Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić kazao je kako veseli što je najveći dio proizvodnje namijenjen izvozu te da su ovakve pozitivne priče potrebne ne samo Županji i Vukovarsko – srijemskoj županiji nego i cijeloj Hrvatskoj.

- Još bolje bi bilo kada bi se cjelokupna proizvodnja odvijala u Hrvatskoj jer sada, kako nam je rečeno, 65 posto te proizvodnje odvija se u Županji, a ostalo dolazi iz uvoza. Prošle godine, radi epidemije korona virusa, imali su 185 proizvedenih kombajna, a ove godine planiraju preći brojku od 200. Hrvatska ekonomija raste, djelujemo na opće uvjete, a onda to dovodi i do porasta poljoprivredne proizvodnje, razvoja poljoprivrede i onda i potrebe za ovakvim strojevima, rekao je Ćorić.

Inače, Same Deutz Fahre trenutno zapošljava ukupno 250 radnika. Najbolja poslovna godina za njih bila je 2018. kada su proizveli 400 kombajna. Najviše kombajna su prodavali u Njemačku i Francusku, a sada su otvorili i neka nova tržišta poput Rusije i Kazahstana.