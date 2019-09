'Predsjednica je upala u spiralu medijskog ismijavanja jer je žena'

Pismo koje je ovaj tjedan predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poslala Miloradu Pupovcu u jeku rasprava oko spornih izjava čelnika SDSS-a izazvalo je niz kritika i to ponajviše, očekivano, predsjedničkih kandidata. I dok Škoro kaže da je rekacija predsjednica zakašnjela, Milanović to vidi kao prijetnju Pupovcu. Oglasio se i Milorad Pupovac te poručio da dobro zna što znači kada vam vrhovna zapovjednica šalje tu vrstu poruke. Iz Vlade pak nisu stigle rakcije.

Iva Puljić-Šego, novinarka Večernjeg lista, gostujući u emisiji Točka na tjedan komentirala je zajedno s novinarkom Jutarnjeg lista Ivankom Tomom taj istup Grabar-Kitarović, ali i neke druge događaje vezane uz predsjednicu.

"Mislim da joj Plenković ne zamjera, on je svjestan da ona mora zaoštriti, jer mora pridobiti ove krajnje desne birače. On mora popustiti njoj, a s druge strane zadržati ovu poziciju centra. On mora ostati na svojoj poziciji, a nekako naći balans s predsjednicom i pustiti je da ide desnom i krajnje desnom tijelu, koje prijeti da će uzeti Miroslav Škoro", rekla je Puljić Šego.

Sličnog je mišljenja bila i Toma koja kaže da je predsjednici ta reakcija dobro došla, jer je kampanja počela.

Osvrnule su se i na ismijavanja predsjedničinog čitanja Pipi Duge Čarape. Dok Toma smatra da je to riječ o populizmu koji je potrošna roba i da je upravo to došlo do ismijavanja predsjednice, Puljić Šego smatra da je razlog tome činjenica da se radi o ženi.

"Ne vidim ništa sporno u tome, ali ona je upala u spiralu medijskog ismijavanja. To je i i zato što je žena, sve joj se komentira. Žene u politici danas doživljavaju nešto što muškarci neće doživjeti. Dobrim dijelom igra ulogu što je žena, što se oblači, što artikulira, gestikulira. Sve to skupa dovodi do toga da se nju i prekomjerno medijski ismijava. Mi ne možemo pobjeći od patrijarhalnog modela, od toga da je bolje ženi biti u kući, a politika je igra za velike dečke. To je jedna muška priča, tu se žene naprosto ne uklapaju", rekla je Puljić Šego, podsjetivši da je i Miroslav Škoro čitao u sklopu istog projekta što nije izazvalo takve reakcije.

VIDEO Predsjednica čita knjigu Pipi Duga Čarapa