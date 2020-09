'Pred 10 svjedoka sam mu rekao da idem u Albaniju. Put je privatni bio samo u garderobi'

Predsjednik Zoran Milanović na Pantovčaku je primio predstavnike saveza udruga stanara. Tom prilikom odgovarao je i na pitanja novinara. Na pitanje o putu u Albaniju kazao je da tu nema ništa sporno. Odgovorio je i premijeru Andreju Plenkoviću na njegov komentar.

"To će ured odgovoriti. Ja nisam u tome sudjelovao. Siguran sam da će ured obaviti sve po zakonu i zdravom razumu", kazao je Milanović na pitanje novinara jesu li poslani dokumenti koje je zatražilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

"Njega je zasmetalo jer sam povukao neke paralele i to o putovanju u Ameriku moje prethodnice i o stranačkom derneku u Helsinkiju. Kao premijer sam i ja mogao pozivati ljude. On je osobno od mene čuo u Kninu da idem u Albanije pred deset svjedoka. Rekao sam mu Andrej, bit će neke tamo pa ćemo o tome razgovarati. Put je bio službeni. On je samo privatni bio u garderobi", kazao je Zoran Milanović.