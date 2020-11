'Pravi udar još nismo niti imali, a ja sam prehodao koronu ne znajući da sam zaražen'

Gotovo 4000 novozaraženih koronavirusom zabilježila je Hrvatska i jučer, točnije 3987. Umrlo je 55 osoba. Broj je aktivnih slučajeva u našoj zemlji, po jučerašnjim podacima, ukupno 23.573. Među njima je 2221 pacijent na bolničkom liječenju, od kojih su na respiratoru 262.

Najviše aktivnih slučajeva je na području grada Zagreba, gdje su u subotu prvi pacijenti počeli stizati i u Arenu Zagreb, i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Od 25. veljače, kada je registriran prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 123.693 zaražena novim koronavirusom. Bitku za život izgubilo je njih 1655.

KBC Osijek gotovo popunjen

Oporavilo se 98.465 oboljelih. Do danas su testirane ukupno 736.102 osobe. U samoizolaciji je trenutačno čak 51.247 građana. Crni je ovo studeni i u Osječko-baranjskoj županiji. Od ukupno 164 osobe koje su od početka pandemije do jučer preminule zbog koronavirusa u toj županiji, čak njih 119 izgubilo je život ovaj mjesec, točnije u njegovih 27 dana. Na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek je 179 pacijenata, po jučerašnjim podacima, od kojih je rekordnih 46 na respiratoru. Još je 41 zaraženi hospitaliziran u Općoj bolnici u Našicama. Svakodnevno se pet pacijenata iz osječke bolnice prebacuje u našičku, koja je nedavno također postala COVID bolnica.

– Popunjenost kreveta KBC-a Osijek je oko 90-postotna. Pojedini su nam dijelovi i popunjeniji, pa je tako kirurški COVID popunjen 100 posto, a internistički 95 posto, što u praksi može značiti da nam je samo jedan krevet slobodan. Onaj “pravi” odnosno infektološki COVID je na 90 posto. Bolje je stanje u respiracijskom centru gdje je iskorišteno 75 posto kapaciteta. Stiglo nam je baš danas sedam novih respiratora, dva su iz donacije, a pet od Ministarstva. Svako jutro razmišljamo o aktiviranju dvorane Gradski vrt, ali još se držimo – iznio nam je u petak statistiku doc.dr.sc. Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Kako kažu u županijskom Stožeru civilne zaštite, u sportsku dvoranu, gdje će se osigurati oko 200 bolesničkih kreveta, neće useljavati zaražene sigurno još ovaj vikend, a za dalje će se naknadno odlučivati. Što se tiče respiratora, slobodnih je, po jučerašnjim brojkama, još jedanaest. Broj pacijenata na respiratoru u KBC-u Osijek povećao se ovaj tjedan s 32, koliko je iznosio u ponedjeljak, na jučerašnjih 46, što je i najviše u toj ustanovi od početka pandemije.

Te uređaje koji život znače oboljelima od koronavirusa poslale su im i okolne slavonske bolnice, tako da stanje u tom pogledu nije dramatično. Osječki respiracijski centar, naime, prima najteže oboljele pacijente iz svih pet slavonskih županija. Preživljenje u respiracijskom centru je od 50 do 60 posto. A priljev bolesnika u jedini slavonski KBC se ne smanjuje...

– Ako je, recimo, 300 pozitivnih danas, za sedam dana će njih deset posto imati upalu pluća i svi će doći k nama na liječenje. To nas zabrinjava – upozorava dr. Krunoslav Šego.

On je i sam bio zaražen COVID-om, no nije to ni znao sve dok nije vadio krv, i to u dva navrata, i u oba su mu pronađena antitijela. Prehodao ga je. I nije jedini osječki liječnik s takvim iskustvom, a to su pokazale analize krvi.

– Imamo spoznaje i da oni koji su na brisu bili pozitivni, ali ne razviju simptome, u velikoj većini ne razviju ni bolest, pa tako ni protutijela, a onda ni imunitet. Očito ih je obranila sluznica, kao prva barijera. Tu dolazi do onih zabuna da je netko dva puta bio pozitivan, što nije točno. Dokazali smo to i kod nekih naših liječnika, vadili smo im krv i nisu imali antitijela, iako su prije bili pozitivni na testiranju. I sad vidimo da su u nekim europskim zemljama u pravu kada svoje asimptomatske pozitivne ne računaju kao pozitivne i oni normalno odlaze na posao, uz sve mjere zaštite – navodi naš sugovornik.

Na pitanje kako komentira drastičan porast broja umrlih u Osječko-baranjskoj županiji u studenome, odgovorio je da je riječ “o rastu krivulje”.

– U cijelom je prvom valu u Hrvatskoj bilo 2300 ili 2400 oboljelih, a oko 110 preminulih. Sada u jednom danu imamo gotovo dvostruko više zaraženih, a umrlih je u prosjeku po 50. Epidemija se rasplamsala, ali još, vjerujte, nije uzela maha. Kod nas je manje od tri posto oboljelog stanovništva, a sustav je jako prenapregnut i ulažu se veliki napori. Pravi udar još nismo ni imali, iz čega proizlazi da se građani ipak pridržavaju epidemioloških mjera. Da to ne čine, imali bismo daleko ružnije brojke. Ne bih se, dakle, složio da nisu disciplinirani – uvjerava doc. dr.sc. Krunoslav Šego.

Prokuženost važna za cjepivo

Po nekim procjenama, za kolektivni imunitet trebamo dosegnuti zaraženost od 70 posto, “iako još ne možemo sa sigurnošću znati točan postotak za imunitet”.

– Mi, zapravo, ne znamo pravo stanje prokuženosti stanovništva, a bilo bi važno da to znamo i zbog naručivanja cjepiva. Jer, to je i ekonomsko pitanje: nije svejedno hoćemo li naručiti milijun ili dva milijuna doza. Virus se možda u nekoj mjeri širi i u školama, ali imamo sreću da djeca razvijaju uglavnom blage simptome. Inače, najnormalniji imunološki sustav pobijedi COVID bez većih teškoća, ne treba se te bolesti toliko plašiti. Na respiratoru završi jedan posto oboljelih. No, svaka smrt od COVID-a je ogromna šteta jer bez te bolesti bi svi ti ljudi bili živi, unatoč svim popratnim bolestima. Odgovornost pojedinaca, svih nas, treba biti usmjerena na spašavanje od tzv. nepotrebnih smrti – ističe Krunoslav Šego zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek.

A ne umiru isključivo starije osobe. Sredinom studenoga u Osijeku su preminule i dvije mlade osobe – riječ je o 39-godišnjoj ženi koja je bolovala od maligne bolesti te 37-godišnjem muškarcu čiji je jedini komorbiditet bio višak kilograma. Od početka epidemije iz osječke je bolnice sretno otpušteno oko 700 zaraženih. Baš kao i u državi, već se danima i u Osječko-baranjskoj županiji ruše rekordi novopozitivnih. Ipak, nakon 333 novozaražena u četvrtak, u protekla se dva dana osjetio lagani predah – s nova 222 slučaja u petak te još 194 u subotu. Tek će se vidjeti hoće li tu nezavidnu statistiku ublažiti nove, strože epidemiološke mjere koje su stupile na snagu jučer.

