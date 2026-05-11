Policija identificirala vozača kombija u kojem su preminula četiri migranta

Policijska uprava karlovačka podnijela je kaznenu prijavu protiv 22-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog sumnje da je iz koristoljublja organizirao krijumčarenje migranata te izazvao smrt četiriju stranih državljana. Priopćenje policije prenosimo u cijelosti.

"Policijska uprava karlovačka podnijela je kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu protiv 22-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma iz čl. 326 st. 1 i 2. te teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti iz čl. 222 st. 1. i 2. u vezi s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz čl. 215 st. 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske uprave karlovačke i Policijske postaje Duga Resa, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu, utvrđena je osnovana sumnja da je 22-godišnjak u večernjim satima 3. svibnja, na točno neutvrđenom mjestu na području ličko-senjske županije, iz koristoljublja u kombi vozilo austrijskih nacionalnih oznaka ukrcao više stranih državljana s ciljem da ih preveze preko teritorija Republike Hrvatske, nakon čega ih je u nehumanim uvjetima prevezao do mjesta Donje Prilišće na području općine Netretić, na kojem putu su četiri strana državljana u vozilu preminula. Pronađeni su u mjestu Donje Prilišće, gdje ih je, zajedno s ostalim preživjelim stranim državljanima, iskrcao iz vozila i udaljio se u nepoznatom smjeru. Točan uzrok smrti preminulih osoba bit će poznat nakon provedenog vještačenja.

Budući da je osumnjičeni nedostupan nadležnim državnim tijelima Republike Hrvatske, za njim je raspisana potraga. Policijski službenici utvrdili su da su svi zatečeni strani državljani nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Jedan od dvojice stranih državljana koji su zbog lošeg zdravstvenog stanja bili zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi, u međuvremenu je otpušten iz zdravstvene ustanove te je, kao i 13 zatečenih neozlijeđenih stranih državljana, policijskim službenicima izrazio namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu te je prema njima postupano sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Prema odredbama istog Zakona će se postupati i prema drugom hospitaliziranom stranom državljaninu po otpuštanju iz zdravstvene ustanove. U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja, kriminalističko istraživanje se nastavlja", priopćili su iz PU karlovačke.