Napadač koji je nokautirao viškog gradonačelnika ide 30 dana iza rešetaka

Napadač na viškog gradonačelnika, koji je u srijedu ujutro napao Hrvoja Mratinića, ostat će u jednomjesečnom istražnom zatvoru, odlučio je u četvrtak dežurni istražni sudac splitskog Županijskog suda.
Istražni zatvor 35-godišnjaku je određen nakon što je protiv njega prethodno pokrenuta istraga zbog kaznene prijave za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, oštećenje tuđe stvari te dva kaznena djela prijetnje. Sudac je prihvatio prijedlog tužiteljstva i pritvorio ga zbog zbog opasnost od utjecaja na svjedoke te zbog opasnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
Policija je ranije danas izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad njim te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 29. srpnja u 7.45 sati u Visu ispred zgrade koja na adresi Trg 30. svibnja 1992. godine, napao 49-godišnjeg gradonačelnika koji je u tom trenutku dolazio na radno mjesto. "Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak oštećenog udario šakom u glavu, udario ga kacigom po tijelu, uputio mu prijetnje i oštetio bicikl. Oštećenom je pružena liječnička pomoć i utvrđeno je da je lakše ozlijeđen", kazali su u policiji.
Osumnjičeni 35-godišnjak brat je vlasnice lokalnog kafića kojoj je po gradskom rješenju smanjen obim terase na javnom prostoru. Vlasnica je, kako se doznaje, za takvo rješenje doznala prije pet dana, a njen brat je nasilno reagirao u srijedu kad je spazio Mratinića koji je biciklom stigao na posao. Mratinić je dužnost gradonačelnika preuzeo u svibnju 2025. kada je, kao nezavisni kandidat, na izborima pobijedio HDZ-ovog Ivu Radicu koji je na vlasti bio 16 godina.FOTO Povijesno nizak vodostaj paralizirao Dravu: 'I riba se povukla u dublje dijelove, odlazi prema Dunavu'