FOTO Prepoznajete li osobu na ovoj fotografiji? Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' potpuno se promijenila i otkrila svoje tajne

Kristina Grgurić, mnogima poznata po sudjelovanju u showu "Brak na prvu", puno se promijenila od kada je sudjelovala u showu, štoviše promijenila se tako da bi ju danas čak i fanovi showa teško prepoznali.
Kristina Grgurić, mnogima poznata po sudjelovanju u showu "Brak na prvu", puno se promijenila od kada je sudjelovala u showu, štoviše promijenila se tako da bi ju danas čak i fanovi showa teško prepoznali.
Foto: TikTok
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Kako je to uspjela, otkrila je jednom prilikom na TikToku.
Kako je to uspjela, otkrila je jednom prilikom na TikToku.
Foto: TikTok
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Odgovarajući na upit jedne pratiteljice o njezinoj promjeni, snimila je video u kojem je podijelila nekoliko osobnih savjeta o gubitku kilograma.
Odgovarajući na upit jedne pratiteljice o njezinoj promjeni, snimila je video u kojem je podijelila nekoliko osobnih savjeta o gubitku kilograma.
Foto: TikTok
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Međutim, umjesto da se postavi kao autoritet ili promovira brza i laka rješenja, Kika je od samog početka zauzela prizemljen i skroman stav koji je snažno odjeknuo među publikom.
Međutim, umjesto da se postavi kao autoritet ili promovira brza i laka rješenja, Kika je od samog početka zauzela prizemljen i skroman stav koji je snažno odjeknuo među publikom.
Foto: TikTok
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Njezin je pristup bio dijametralno suprotan onome što se često viđa kod velikih fitness influencera.
Njezin je pristup bio dijametralno suprotan onome što se često viđa kod velikih fitness influencera.
Foto: TikTok
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"Ponavljam, NISAM STRUČNJAK, samo mojih par savjeta ako nekom mogu pomoći", jasno je istaknula u opisu videa, čime se odmah ogradila od titule koju nije željela.
"Ponavljam, NISAM STRUČNJAK, samo mojih par savjeta ako nekom mogu pomoći", jasno je istaknula u opisu videa, čime se odmah ogradila od titule koju nije željela.
Foto: TikTok
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Upravo je ta iskrenost bila ključna za povezivanje s gledateljima.
Upravo je ta iskrenost bila ključna za povezivanje s gledateljima.
Foto: TikTok
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U videu je otkrila kako se njezin pristup temelji na nekoliko ključnih principa: kalorijskom deficitu kao osnovi za gubitak kilograma, važnosti pronalaska tjelesne aktivnosti u kojoj zaista uživa kako bi ostala motivirana te, najvažnije od svega, konzistentnosti.
U videu je otkrila kako se njezin pristup temelji na nekoliko ključnih principa: kalorijskom deficitu kao osnovi za gubitak kilograma, važnosti pronalaska tjelesne aktivnosti u kojoj zaista uživa kako bi ostala motivirana te, najvažnije od svega, konzistentnosti.
Foto: TikTok
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Kika nije skrivala da je njezin put i dalje u tijeku, otvoreno priznajući: "I ja sam i dalje na svom putu i daleko od cilja."
Kika nije skrivala da je njezin put i dalje u tijeku, otvoreno priznajući: "I ja sam i dalje na svom putu i daleko od cilja."
Foto: TikTok
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Ova poruka o nesavršenom, ali stvarnom napretku pružila je mnogima osjećaj ohrabrenja i pokazala da u procesu transformacije nisu sami.
Ova poruka o nesavršenom, ali stvarnom napretku pružila je mnogima osjećaj ohrabrenja i pokazala da u procesu transformacije nisu sami.
Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: TikTok
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Foto: RTL
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Foto: RTL
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Foto: RTL
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