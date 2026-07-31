FOTO Prepoznajete li osobu na ovoj fotografiji? Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' potpuno se promijenila i otkrila svoje tajne
Kristina Grgurić, mnogima poznata po sudjelovanju u showu "Brak na prvu", puno se promijenila od kada je sudjelovala u showu, štoviše promijenila se tako da bi ju danas čak i fanovi showa teško prepoznali.
U videu je otkrila kako se njezin pristup temelji na nekoliko ključnih principa: kalorijskom deficitu kao osnovi za gubitak kilograma, važnosti pronalaska tjelesne aktivnosti u kojoj zaista uživa kako bi ostala motivirana te, najvažnije od svega, konzistentnosti.