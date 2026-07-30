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AFERA 'KONOBA PRŠUT'

Uhićen Željko Kerum

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Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
30.07.2026.
u 08:46
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U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhićen je u srijedu navečer u Veloj Luci, doznaje Slobodna Dalmacija.

Prema informacijama tog lista, uhićenje je povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", ugostiteljskom objektu u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.

Za sada nisu poznati detalji kaznenog postupka ni službene informacije nadležnih tijela. Podsjetimo, Kerumovo uhićenje dolazi nakon višemjesečnih Telegramovih istraživanja o poslovanju i nekretninskim transakcijama povezanim s njim. Cijeli serijal bio je o navodnim nekretninskim malverzacijama koje bi mogle biti razlog ove istrage koja je rezultirala aktualnim uhićenjem.

Komentara 1

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Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
09:01 30.07.2026.

Ma to "duboka država" našeg pravednika i poštenjačinu proganja gore od komunista! Kad pomislim da su građani Splita njemu dali glasove za gradonačelnika sve mi je jasno.

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