Uhićen Željko Kerum

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhićen je u srijedu navečer u Veloj Luci, doznaje Slobodna Dalmacija.
Prema informacijama tog lista, uhićenje je povezano s istragom u tzv. aferi "Konoba Pršut", ugostiteljskom objektu u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. U predmetu je, navodno, obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu.
Za sada nisu poznati detalji kaznenog postupka ni službene informacije nadležnih tijela. Podsjetimo, Kerumovo uhićenje dolazi nakon višemjesečnih Telegramovih istraživanja o poslovanju i nekretninskim transakcijama povezanim s njim. Cijeli serijal bio je o navodnim nekretninskim malverzacijama koje bi mogle biti razlog ove istrage koja je rezultirala aktualnim uhićenjem.
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Savršen pozdrav ljetu
Ma to "duboka država" našeg pravednika i poštenjačinu proganja gore od komunista! Kad pomislim da su građani Splita njemu dali glasove za gradonačelnika sve mi je jasno.