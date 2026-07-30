U ovim gradovima će pržiti najjače: DHMZ objavio detaljnu tablicu opasnosti za vikend

Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku ne posustaje. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za HRT, vruće i pretežno sunčano vrijeme zadržat će se barem do sredine idućeg tjedna, iako će vrućina nakon vikenda nakratko malo popustiti.

Petak će u većem dijelu zemlje biti sunčan i vrlo vruć. U Slavoniji, Baranji i Srijemu temperatura će dosezati 37 stupnjeva, dok se u središnjoj Hrvatskoj očekuje između 35 i 37 stupnjeva. Na zapadu zemlje najviša temperatura bit će od 33 do 38 stupnjeva, a u sunčanoj Dalmaciji lokalno bi mogla biti i viša. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja na veliku i vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U središnjoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu očekuje se velika, odnosno vrlo velika opasnost, dok će i u ostalim krajevima vrućina zahtijevati oprez.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će danju puhati uglavnom slab do umjeren maestral, koji će barem djelomično ublažavati osjećaj vrućine. Temperatura mora bit će između 25 i 27 stupnjeva, dok će se temperatura zraka uz obalu penjati do 33 stupnja, a u zaobalju i do 38. Noći će biti podnošljivije u unutrašnjosti, dok će se na moru zrak sporije hladiti. Zbog toga se preporučuje izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, osobito osobama osjetljivima na visoke temperature.

Ni tijekom vikenda ne očekuje se veće osvježenje. U unutrašnjosti će prevladavati sunčano vrijeme, dok je u subotu uz prolazno povećanu naoblaku moguć poneki poslijepodnevni pljusak, ponajprije u Gorskom kotaru. Temperatura se neće znatnije mijenjati. Na Jadranu će također biti pretežno sunčano i vruće. Na sjevernom dijelu početkom vikenda prolazno će biti nešto više oblaka, a u Istri je moguća i mjestimična kiša ili poneki pljusak. U nedjelju će na sjevernom Jadranu zapuhati bura, a početkom idućeg tjedna vjetar će okrenuti na južni i jugoistočni.

Foto: DHMZ

Napominjemo i da na stranicama DHMZ-a možete pratiti stupnjeve opasnosti od toplinskog vala po regijama. Prema najnovijim podacima, u narednim danima očekuje se povišena do vrlo velika opasnost od toplinskog vala diljem Hrvatske. U Osijeku će u petak (31. srpnja) biti umjerena opasnost (stupanj 1), a od subote do ponedjeljka (1.–3. kolovoza) velika (stupanj 2). U Zagrebu će petak biti na razini velike opasnosti (stupanj 2), dok će od subote do ponedjeljka opasnost porasti na vrlo veliku (stupanj 3).

Foto: DHMZ

Sličan trend očekuje se i u Karlovcu: u petak i subotu velika opasnost (2), a u nedjelju i ponedjeljak vrlo velika (3). U Gospiću će od petka do ponedjeljka biti velika opasnost (2). Knin će petak i subotu imati veliku opasnost (2), a nedjelju i ponedjeljak vrlo veliku (3). Na Jadranu situacija je još izraženija. Rijeka će cijelo razdoblje, od petka do ponedjeljka, biti pod vrlo velikom opasnošću (stupanj 3). U Splitu će petak biti na razini velike opasnosti (2), subota i nedjelja vrlo velike (3), a ponedjeljak ponovno velike (2). Dubrovnik će od petka do nedjelje imati vrlo veliku opasnost (3), a u ponedjeljak veliku (2). Stoga se građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine te redovito prate službene preporuke nadležnih službi.