Strava kod Karlovca: Četiri mrtva tijela povezana s nedavnom tragedijom?

Četiri mrtva tijela nađena su u subotu poslijepodne u Kupi i Mrežnici kod Karlovca. Kako je priopćila PU karlovačka, tijela su nađena nakon dviju dojava koje su policiji došle u subotu poslijepodne, a u kojima je javljeno da su uočena ukupno tri mrtva tijela u Kupi i jedno u Mrežnici.

- Postupajući po zaprimljenoj dojavi građanina da je u rijeci Kupi kod naselja Sračak, općina Ribnik uočio mrtvo tijelo, policijski službenici Policijske postaje Ozalj su u subotu odmah iza podneva, nakon što su pripadnici HGSS iz rijeke izvadili na obalu tijelo nepoznatog muškarca, na mjestu događaja proveli očevid. Nešto kasnije tijekom popodneva policijski službenici Policijske postaje Duga Resa su postupajući po dojavi policije Republike Slovenije u rijeci Kupi u mjestu Gornje Prilišće, općina Netretić uočili dva mrtva tijela nepoznatih muškaraca, koja su, s vatrogascima Republike Slovenije, izvadili na obalu. Na mjestu događaja proveden je očevid. Predvečer su policijski službenici Policijske postaje Duga Resa zaprimili i dojavu građanina da je u rijeci Mrežnici u mjestu Gornji Zvečaj, općina Generalski Stol uočio mrtvo tijelo. Nakon što su pripadnici HGSS izvadili tijelo nepoznatog muškaraca na obalu proveden je očevid na mjestu događaja - priopćila je policija.

U policiji kažu i da se sva tri događaja istražuju kako bi se utvrdilo kako su tijela za sada nepoznatih muškaraca završila u Kupi i Mrežnici. Nakon očevida tijela su prevezena na obdukciju radi identifikacije i utvrđivanja uzroka smrti. S obzirom na to da su dva mrtva muškarca nađena kod Gornjeg Prilišća, policija će vjerojatno istraživati je li to povezano s nedavnom tragedijom u kojoj su život izgubila četiri ilegalna migranta, dok su dvojica bila teže ozlijeđena. Riječ je o događaju za kojeg se doznalo 3. svibnja navečer kada su tijela četvorice ilegalnih migranata nađena na livadi u Donjem Prilišću, dok su pored njih bila još dvojica migranata u teško zdravstvenom stanju.

Sumnja se da ih je krijumčar ljudima izbacio na tu livadu, nakon što je prethodno u kamionu prevozio najmanje 19 ilegalnih migranata. Vozač ih je prevozio u kamionu, vjerojatno zatvorene u tovarnom prostoru, a nakon što je mrtva tijela izbacio iz kamiona, pobjegao je i za njim se traga. S obzirom na lokaciju na kojoj su nađena nova tijela, lako je moguće da je riječ o ilegalnim migrantima koje je prevozio isti vozač kojem je utvrđen identitet, no on je za sada nedostupan hrvatskim vlastima. Ako ikada postane dostupan, vjerojatno će biti osumnjičen i da je ilegalne migrante krijumčario u nehumanim uvjetima što je prouzročilo smrt više osoba.